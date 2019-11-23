«Отдал за монеты $5 тысяч» 10 23.11.2019, 9:41

3,745

История о переодетых строителях, которые «нашли клад».

На днях милиция рассказывала о группе мужчин, которые очень любили переодеваться в строителей и продавать белорусам липовый клад, который они якобы нашли на стройке. После публикации информации о новой для нашей страны схеме аферисты были задержаны, пишет onliner.by.

21 ноября житель Лепеля увидел подозрительных граждан, которые предлагали прохожим купить старинные монеты. Мужчина, накануне узнавший о подобном мошенничестве, решил позвонить по телефону 102. Сотрудники лепельской милиции вскоре обнаружили автомобиль с российскими номерами, на котором передвигались продавцы «раритетов».

Мужчину и женщину доставили в отдел милиции. Сейчас с ними проводятся оперативные и следственные мероприятия. Изъят пакет с монетами, похожими на образцы царской чеканки. Уже установлено, что задержанные причастны к аналогичной сделке месячной давности в Молодечно: там местному жителю были проданы три поддельные монеты и медаль.

Кроме того, стало известно еще об одной жертве продавцов. Житель одного из облцентров понял, что его обманули, когда увидел по телевизору сюжет на эту тему. За поддельную коллекцию «чеканки» он заплатил гастролерам-мошенникам около 5 тысяч долларов.

В милиции граждан, которые стали жертвами данного вида преступлений или обладают информацией о деятельности таких лиц, просят сообщить об этом по телефону 102. По имеющейся оперативной информации, схожие группы мошенников действуют по всей стране и представляют реальную угрозу.