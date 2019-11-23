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Правда о «выборах»
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Американка играла в лотерею с одними и теми же числами и разбогатела

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  • 23.11.2019, 9:52
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Американка играла в лотерею с одними и теми же числами и разбогатела

Победительница решила устроить себе путешествие в Париж.

В 1993 году жительница американского штата Мэриленд выиграла в государственной лотерее Bonus Match 5 50 тысяч долларов. С тех пор она покупала билеты каждые две недели, пишет lenta.ru.

В среду, 9 ноября, женщина решила попытать удачу еще раз, купила лотерейный билет той же фирмы и использовала те же цифры, что и 26 лет назад. Она ввела серию чисел, которую составила из дней рождения и других важных дат, и снова выиграла 50 тысяч долларов.

«Мне пришлось 15 раз пересмотреть напечатанные в газете выигрышные числа, прежде чем я смогла поверить своим глазам», — призналась победительница.

Женщина рассказала, что большая часть выигранных денег пойдет на оплату счетов. Оставшуюся сумму она планирует потратить на путешествие в Париж.

Ранее сообщалось о мужчине, который 13 лет играл в лотерею с одними и теми же числами и сорвал джекпот. Он не мог поверить в свою удачу и решил отложить деньги на будущее.


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