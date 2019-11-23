Как же он надоел! 32 23.11.2019, 9:59

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ФОТО: TUT.BY

Припекать начинает уже сейчас, а в будущем году может стать совсем жарко.

В удивительную страну превратилась наша Беларусь за последние четверть века. Выражение «порядочный человек» стало звучать здесь, как оскорбление, а странности, переходящие в неприкрытое безумие, превратились в норму, пишет с статье для «Бобруйского курьера» колумнист Валерий Ступаченко.

А старая норма, из прошлых десятилетий, вспоминается ныне, как чудо, как ретро, как нЕбыль, как старый черно-белый киноролик. Или как сон.

В минувшее воскресенье в стране состоялось шоу, афишированное в госСМИ, как «выборы».

Ну, «выборы», так «выборы». А можно было сие мероприятие обозначить, как «Государственный воскресник». Или как «День всенародного утверждения». Или как «День парламентского согласия». Или даже «Праздник парламентской демократии».

И это не шутка – народ наш, как обычно, не обратил бы на все эти новшества местных «Иде-олухов» из телевизора ни малейшего внимания. Никто из белорусов давно уже не воспринимает всерьез гладкий треп этих прилизанных телебалаболок.

И реальная (а не «телевизионная») явка людей на эти самые «выборы», которая оказалась почти в три раза меньше объявленной, несмотря на шесть дней «голосования») – яркое, убойное тому доказательство.

Беларусы устроили откровенный народный бойкот, народный «игнор» всей этой системе тотальной лжи, которая правит в нашей стране почти четверть века, причем во всех аспектах нашей жизни…

Массовая нерегистрация неугодных кандидатов, массовое игнорирование в госСМИ их программ, массовое снятие кандидатов с дистанции, массовые удаления наблюдателей с избирательных участков, наглые приписки (во многие разы!) якобы пришедших голосовать избирателей, вбросы бюллетеней, «карусели», некоторые иные их «профессиональные хитрики» – все это давно стало здесь «классикой уголовного жанра»…

Наконец, чего стоит процедура «подсчета» бюллетеней по кучкам, «на глаз»! (Об этом автору рассказал один из наблюдателей). Ее обязательно нужно оставить в памяти, она еще дождется когда-нибудь своих сценариста и режиссера!

А реальная жизнь за окнами этих «избирательных участков» сама расставляет все по своим местам – цены, зарплаты, безработица и безденежье, при этом – растущая дань системе ЖКХ, и в итоге, как вожделенная мечта и удача, – отъезд за границу просто за стандартной, «человеческой» зарплатой… И за нормальной жизнью…

Ну, а если сильно повезет – то и на ПМЖ… И к черту вас с вашими смешными игрищами в эти «выборы» без выбора, загнивайте в вашем «стабилизце». Советский Союз с его карточками на продовольствие, с его тотальной бедностью – вам в помощь!..

Жизнь, как известно еще со школьной скамьи, дается лишь один раз, и прожить ее… а точнее – профукать ее впустую, прозябая в нищете благодаря некоему «президенту», а в реальности – хитро-недалекому сельскому мужичку, «навечно» взгромоздившемуся на трон благодаря своей беспардонной наглости, и невидящему разницы между нищим колхозом и европейским государством – это уже слишком…

Как же надоел он за эти 25 лет!..

Сами-то ладно, но вот детей и внуков жалко. Пусть хоть они увидят нормальную, современную жизнь.

А эти т.н. «выборы», с которых мы начали… Всерьез о них говорить – напрасно терять время.

Ведь боятся чиновники (и прочие мелкие клерки из их «массовки») не за нынешние «выборы» в «парламент», – они опасаются за тихую, спокойную, безоблачную и умиротворенную президентскую кампанию будущего года.

Ведь демонстративно наплевательское отношение людей к минувшим «парламентским» «выборам», как лакмусовая бумажка, показала, высветила, что люди в подавляющем большинстве ненавидят нынешних чинуш от самого низа до самого верха.

Кроме того, власти наблюдают в сети, что уже миллионы просмотров набрал в Беларуси недавний скандально-известный фильм блогера NEXTA. Убойные комментарии под ним они тоже читают, и это явно не добавляет им оптимизма.

Припекать им начинает уже сейчас, а в будущем году может стать совсем жарко.

…После прошедших «выборов» еще раз убедился, что нам, в Беларуси, крайне необходим сайт по типу украинского «Миротворца», со всеми данными на фальсификаторов, чтобы в последствии эти тетки с начесами и дядьки с «причесами» не смогли уйти от ответственности. А кроме того – немедленно прекратить выдачу им Шенгенских виз.

В Европе им не место. Пусть греют свои пышные телеса в оккупированном Крыму, по соседству с ИхТамНетами.

Благодаря им мы уже 23 года, с 27 ноября 1996 года, только делаем вид, что у нас в стране есть «парламент»… Позорище в самом центре Европы…

P.S. Международные наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ не признали парламентские выборы в Беларуси. Они компетентно считают, что парламентские выборы в Беларуси не соответствуют важным международным стандартам демократических выборов.