Лукашенко: Жирует жулье 36 23.11.2019, 10:36

7,124

Кого имел в виду диктатор?

Лукашенко поручил привлечь банки к оказанию помощи отстающим сельскохозяйственным организациям Витебской области, сообщает БелТА.

– Павел Владимирович (Каллаур, председатель правления Национального банка. – Прим.), немедленно займитесь этим, – потребовал он от руководителя главного банка страны Каллаура. – Мы о Национальном банке и подчиненных ему структурах (а ему все подчинено), мы еще отдельно поговорим. Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься (помощью) не хотят. Поэтому догружайте их – по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается.

Шефская помощь – это не снимается. А если надо привести банковскую систему в чувства, я думаю, Каллаур это сделает. Не сделает – это сделают другие.

«Дурницы, мужики, больше не будет»

Как сообщает правительственное агентство, до совещания предлагалось создать в области суперкрупный холдинг. Однако Лукашенко потребовал «идти от земли» и грамотно развивать уже имеющиеся интеграционные структуры.

– Слушайте мое решение: холдинги, которые вы создали, будут существовать. Я не против, что будете расширять их территориально за счет хозяйств. Хозяйства эти сохраняют свою экономическую состоятельность. Больше получил – твое, меньше – ничего не будет. Организационно, дисциплинарно, хоть в тюрьму их сажай - тех, кто плохо работают. По долгам решим вопрос. Выше их (существующих интеграционных структур-холдингов) никаких надстроек не будет. На этом этапе ничего не будет.

Никаких надстроек. Что касается долгов и прочего, если даже мы их отсрочим, но каждый год кровью и потом вы будете зарабатывать деньги и докладывать о каком-то приросте. Это касается и Могилевской, и Гомельской областей, и других. Дурницы, мужики, больше не будет.

Также Лукашенко предложил рассмотреть возможность приватизации и продажи инвесторам тех хозяйств, которые не могут самостоятельно эффективно работать:

– Нужно ввести приватизацию этих хозяйств. Не хотят работать в такой форме, надо открыть приватизацию. Список составьте и на сайте вывесите. Может, придет какой-то инвестор и даст какую-то копейку.

Но за все ответственны прежде всего руководители хозяйств и председатели райисполкомов. До нового года, Владимир Андреевич (вице-премьер Владимир Дворник), с губернатором садитесь, и Анфимов, помощник (по Витебской области), решите все кадровые вопросы по этим интеграционным структурам. Думаю, что нам надо будет встретиться в Минске и принять окончательное решение. Но до принятия решения вы мне дайте всю информацию. Где нужно, перепроверьте и проконтролируйте.