Снимайте маски, господа 9 Виктор Горбачев

23.11.2019, 11:09

4,751

ФОТО: ДЕНИС ДЮБА / «БЕЛСАТ»

Время пошло.

Два события длиною в…

Между ними несколько дней. А какая большая разница!

Путь в никуда, то есть в …опу - и дорога в будущее. Тяжелая, тернистая - но дорога!

Ложь и правда на разных весах. То, куда завели за 25 лет "мудрейшего" правления и то, к чему в реальности народ идет. И не просто идет - а желает и достигнет своей цели.

Обязательно!

Тупик - и широкая дорога.

Скрытые лица - и открытые улыбки.

Каждый волен выбирать себе сам, на какую чашу весов стать и где быть. Или ты просто существуешь - или живешь и человеком называешься!

У каждого из нас есть еще шанс определиться. Последний шанс. Ибо. Ибо всему свое время.

Те, кто 155 лет казнили Калиновского и повстанцев, сегодня забыты и прокляты. В полной …опе. Ни имен их не помнят, ни памяти о них. И те, кого они казнили - на слуху и память о них будет вечна! Так было и так будет всегда.

Снимайте маски, господа. Время пошло.

Беларусь будет жить и у нее широкая дорога, а не бесславный тупик!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»