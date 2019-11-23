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Правда о «выборах»
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Снимайте маски, господа

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  • Виктор Горбачев
  • 23.11.2019, 11:09
  • 4,751
Снимайте маски, господа
ФОТО: ДЕНИС ДЮБА / «БЕЛСАТ»

Время пошло.

Два события длиною в…

Между ними несколько дней. А какая большая разница!

Путь в никуда, то есть в …опу - и дорога в будущее. Тяжелая, тернистая - но дорога!

Ложь и правда на разных весах. То, куда завели за 25 лет "мудрейшего" правления и то, к чему в реальности народ идет. И не просто идет - а желает и достигнет своей цели.

Обязательно!

Тупик - и широкая дорога.

Скрытые лица - и открытые улыбки.

Каждый волен выбирать себе сам, на какую чашу весов стать и где быть. Или ты просто существуешь - или живешь и человеком называешься!

У каждого из нас есть еще шанс определиться. Последний шанс. Ибо. Ибо всему свое время.

Те, кто 155 лет казнили Калиновского и повстанцев, сегодня забыты и прокляты. В полной …опе. Ни имен их не помнят, ни памяти о них. И те, кого они казнили - на слуху и память о них будет вечна! Так было и так будет всегда.

Снимайте маски, господа. Время пошло.

Беларусь будет жить и у нее широкая дорога, а не бесславный тупик!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

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