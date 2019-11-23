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Правда о «выборах»
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Развеян еще один миф о действии кофе и пользе красного вина

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  • 23.11.2019, 11:48
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Развеян еще один миф о действии кофе и пользе красного вина

Свое слово сказал немецкий кардиолог.

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк заявил, что кофе не несет угрозы сердцу и не повышает давления, если потреблять его регулярно.

Он подчеркнул, что кофеин может снизить риск развития онкологических заболеваний, деменции и диабета. По его мнению, в день можно выпивать до четырех чашек кофе, отмечает focus.de.

Брюк также опроверг миф о пользе красного вина. По его словам, даже небольшое количество алкоголя в организме может вызвать аритмию.

Врач порекомендовал пациентам с заболеваниями сердца заниматься силовыми тренировками, так как они укрепляют мускулатуру и приносят пользу сосудам.


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