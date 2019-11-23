Трамп между Гонконгом и Китаем 23.11.2019, 12:11

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Президент США изучает законопроект о протестах.

Президент США Дональд Трамп не сообщил: одобрит ли он или наложит вето на принятый Конгрессом законопроект в поддержку протестующих в Гонконге, сообщает «Голос Америки».

Этот законопроект поддержали все сенаторы и почти все конгрессмены («против» проголосовал лишь один член Палаты представителей).

Трамп заявил, что сказал китайскому лидеру Си Цзиньпину, что подавление протестующих в Гонконге окажет «огромное негативное влияние» на усилия по прекращении 16-месячной торговой войны между США и Китаем.

«Если бы не я, Гонконг был бы уничтожен за 14 минут», – сказал Трамп каналу Fox News.

Когда Трампа спросили, что он намерен делать с законопроектом в поддержку протестующих в Гонконге, конкретного ответа он не дал:

«Послушайте, мы должны поддержать Гонконг, но мы также поддерживаем президента Си. Он мой друг. Он невероятный парень, которого мы должны поддержать».

Вето президента может быть отменено двумя третями голосов в Сенате и в Палате представителей. Если Трамп ничего не предпримет, законопроект автоматически станет законом 3 декабря.