Оксфордский словарь назвал фразу 2019 года 2 23.11.2019, 12:46

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К сентябрю ее искали в 100 раз чаще, чем в предыдущем году.

Словом 2019 года по версии Оксфордского словаря является фраза climate emergency – "чрезвычайная климатическая ситуация". Об этом сообщается на сайте словаря.

Чрезвычайная климатическая ситуация определяется как "ситуация, в которой требуются неотложные действия для уменьшения или прекращения изменений климата и предотвращения потенциально необратимого ущерба окружающей среде в результате этого".

Использование фразы "чрезвычайная климатическая ситуация" резко возросло в течение 2019 года, и к сентябрю ее искали более чем в 100 раз чаще, чем в предыдущем году, сообщили составители словаря.

В шорт-лист попали словосочетания "климатическая акция", "климатический кризис", "отрицание климата", "эко-тревожность", "экоцид", "вымирание", "глобальное потепление" и другие.

В 2018 году словом года было "токсичный".