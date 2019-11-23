Стало известно, как будет разрушен Крымский мост 23.11.2019, 13:06

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Оккупанты сами признают, что не в состоянии контролировать эти процессы.

В Крыму отсутствует система контроля предвестников землетрясений в районе транспортного перехода через Керченский пролив. Такое мнение высказал директор института сейсмологии и геодинамики КФУ им. Вернадского Юрий Вольфман, сообщает vesti-k.ru.

По словам ученого, Крымский мост – это, безусловно, прекрасное сооружение: «Но у нас нет системы оперативного контроля за сейсмической обстановкой в районе Крымского моста. Мы не можем этого добиться никак, хотя эта система не очень дорогая и она могла бы несколькими сейсмометрами решить вопросы сейсмичности, грязевого вулканизма и так далее».

Юрий Вольфман уверен, что несмотря на то, что за движениями земной коры в Крыму неустанно следят 7 сейсмических станций и два постоянных пункта с высококвалифицированными специалистами, эта отрасль остро нуждается в целевом финансировании.

В информационном центре «Крымский мост» ответили ученому отказом, то есть средств за специальным сейсмическим контролем в районе моста российские оккупационные власти выделять не намерены.