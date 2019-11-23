Анджей Почобут: Объединение, как в Вильнюсе, может стать водоворотом, который изменит расклад сил 23.11.2019, 13:20

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Фото: «Наша Ніва»

На прощании с Калиновским был дан понятный, ясный и четкий сигнал

«Мощное присутствие бело-красно-белых стягов независимой Беларуси в Вильнюсе вызывает эйфорию Facebooka, да и не только Facebooka. Сигнал понятный, сигнал ясный, сигнал четкий», — написал в Facebook журналист из Гродно Анджей Почобут.

«Если бы все объединились, то это был бы центр притяжения, в орбиту которого при нарастании кризиса неминуемо затягивало бы широкие слои общества. Это движение могло бы стать воронкой, водоворотом, который существенно повлиял бы на расклад сил в обществе. Беларусь могла бы получить реальную и понятную для общества альтернативу.

Однако для этого надо, чтобы подобно как и на похоронах повстанцев 1863 года в одной колонне шли, фигурально выражаясь, силы «от левой стены до правой стены». Такой голос был бы слышен, такой голос был бы понятен, такой голос никто здравомыслящий игнорировать не будет».