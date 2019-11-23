«Без прививки нужно жить на хуторе и никуда не ходить» 7 23.11.2019, 13:30

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Эксперт рассказал о сезоне гриппа в Беларуси.

На вакцинацию от гриппа осталось совсем немного времени. Пока в Беларуси нет ни одного заболевшего с таким диагнозом. Но, по прогнозам, грипп может объявиться перед Новым годом, а на выработку иммунитета после прививки у организма есть три недели, сообщает kp.by.

- Планируется, что наиболее активная фаза вакцинации закончится 1 декабря, - сообщила Вероника Высоцкая, завотделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. - К этому времени мы постараемся привить максимально возможное количество людей. Поставленная задача - вакцинировать как минимум 42% населения - практически выполнена. Уже привито более 38%, а это свыше 3,5 млн человек. Люди в этом году прививаются активно.

Те, кто по каким-то причинам не успеет привиться до 1 декабря, смогут это сделать и позже. Но они больше рискуют: во-первых, может не успеть сформироваться иммунитет, а во-вторых, не факт, что получится привиться той вакциной, которой хочется.

Кстати, хорошая новость для тех, кто ждал вакцину «Ваксигрипп Тетра» (Франция) - она наконец-то поступила в Беларусь, и ею можно привиться за деньги. Кроме нее в нашем распоряжении еще три вакцины: французская «Ваксигрипп», голландская «Инфлювак» и российская «Гриппол».

- Все вакцины приблизительно одинаковы (только «Ваксигрипп Тетра» единственная из всех четырехвалентная, которая защищает сразу от четырех актуальных штаммов гриппа А и В. - Ред.). Они содержат одинаковые субстраты, рекомендованные ВОЗ, - отметил Сергей Жаворонок, профессор кафедры инфекционных болезней Белгосмедуниверситета. - Напомню, что грипп действует более изощренно, нежели некие бактериальные инфекции. Он вызывает интоксикацию, затем - поражение сосудов, трахеи, с которой слезает эпителий, после любые бактерии, грибы в нее попадают - и развиваются хронические заболевания. Без прививки нужно жить на хуторе и никуда не ходить, чтобы уберечься от гриппа.

- Надо по максимуму сократить пребывание в людных местах, стараться не контактировать близко с людьми, у которых признаки респираторной инфекции. Дома и в офисах регулярно проветривайте и увлажняйте помещения, почаще проводите время на свежем воздухе, не забывайте про гигиену рук, - напомнила о простой и доступной профилактике Вероника Высоцкая.

Она также отметила, что сейчас регистрируются негриппозные респираторные инфекции и «заболеваемость на неэпидемическом уровне». В Европе кое-где грипп уже появился, в основном это прогнозируемый вирус А, и он распространяется в пределах межсезонного уровня. Рост заболеваемости гриппом пока наблюдается только в странах Аравийского полуострова.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В прошлом сезоне заболеваемость гриппом среди привитых была почти в 13 раз меньше, чем среди тех, кто не сделал прививку. 98,2% людей, у которых грипп был подтвержден лабораторно, не были привиты.