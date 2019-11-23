Китайский шпион перешел на сторону Австралии и раскрыл важные секреты

Китайский шпион перешел на сторону Австралии и раскрыл важные секреты2
- 23.11.2019, 13:35
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Речь идет о зарубежных операциях КНР.
Китайский шпион сдался властям Австралии и просит политического убежища.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на австралийские СМИ.
Мужчину идентифицировали как Вонга «Уильяма» Ликьянга. Он якобы предоставил австралийской контрразведке данные о том, как Пекин осуществляет свои разведывательные операции за рубежом.
Также Вонг, по сообщениям, раскрыл лица командования китайской разведки, работающей в Гонконге, где продолжаются антикитайские протесты.
Как журналисты передают со слов Вонга, он был лично задействован в операциях по проникновению и подрывной работе в Гонконге, Тайване и Австралии.
Он также «детально описал», как Китай тайно контролирует публичные компании для финансирования разведывательной деятельности.
Сейчас Вонг живет в Сиднее, куда раньше приехал к жене и маленькому сыну. Он получил туристическую визу и подал запрос на предоставление политического убежища, сообщают СМИ.
В интервью местному телеканалу он сообщил, что его казнят, если он вернется в Китай.
«Только я вернусь, мне конец», — сказал он через переводчика в эфире местной программы «60 минут».
Глава казначейства Австралии Джош Фриденберг назвал показания Вонга «очень тревожными», однако не уточнил, получит тот политическое убежище, сообщает The Sydney Morning Herald.