Язеп Янушкевич: Калиновский - наш герой, а о нынешних «премьере» и «президенте» даже не вспомнят 3 23.11.2019, 13:45

Фото: «Белсат»

Торжественные мероприятия в Вильнюсе расставили все по своим местам.

Вчера в Вильнюсе прошло торжественное перезахоронение Кастуся Калиновского и его соратников — участников национального-освободительного восстания 1863 года.

Исследователь восстания Калиновского Язеп Янушкевич прокомментировал увиденное в тот день ы столице Литвы:

«Раскрылась гора Гедимина - и мы увидели останки Калиновского. По тем штандарам, которые мы видим здесь, понятно, кого белорусы считают национальным героем и чей это праздник. Я вижу, что наше будущее будет светлым. И только от нас зависит, когда и в Беларуси будет достойное почитание Калиновского. Ибо через 50 или 150 лет никто даже не спросит, кто был «президентом» или «премьером» Беларуси сейчас. А Калиновского будут помнить».