Тайны жизни викингов, о которых мало кто знает 23.11.2019, 13:56

Все было совсем не так, как в популярных фильмах и сериалах.

Скандинавы-викинги совсем не такие жестокие, ужасные и немытые, как многие представляют. На родине они следили за собой : мылись в бане, у них было даже свое мыло, гребни и расчески, а порой и вовсе обесцвечивали свои волосы с помощью щелока. На праздниках щеголяли в красочных дорогих одеждах привезенных из набегов, тем самым показывая свои богатства. Само собой, личная жизнь тоже имела место быть и она достаточно интересная, пишет zen.yandex.ru.

Ранние браки

В обществе викингов это было распространенным явлением и на этом сказывается небольшая продолжительность жизни. В среднем, скандинав эры викингов проживал около 40 лет, поэтому взрослели намного раньше. К примеру, мальчик уже в 12 лет приобретал некий статус мужчины и мог носить холодное оружие, получить в наследство имение, а в 14 лет мог жениться. По факту, девочек могли взять в жены с 12 лет, но я склонен несколько увеличить данный возраст до 14-16 лет, ибо в сагах упоминается, что порой девчушек не брали в жены, ибо были "почти детьми".

Эх свадьба, да брак

1. Бегство

Если викинг долгое время не женился по причине своих предпочтений, то он прилюдно обвинялся и назывался fuðflogi "тот, что бежит от женских прелестей" и становился этаким изгнанником в обществе. И также обвиняли женщин, называя их flannfluga "та, что бежит от мужских прелестей". Поэтому нахождение в браке было очень важно, а еще лучше завести детей, иначе...

2. Развод

Женщины могли запросить развода, если муж не слишком хорош в постели. Да-да, просто пойти и назвать эту причину, причем по закону, инициатор должен придти сначала к семейному ложе (символ брака) и произнести при свидетелях о желании развестись, далее пойти в прилюдное место, к примеру двор вождя и вновь рассказать людям о том, что муж не слишком уж хорош, а потом и вовсе придти на народное собрание(тинг) и во всеуслышание об этом заявить... Я думаю, это оставляло клеймо на личной жизни мужчины на всю жизнь.

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Порой, чтобы развестись, женщины прибегали к интересным способам. К примеру, в "саге о людях из Лососьей долины" Гудрун сшила рубаху мужу с большим женским вырезом на груди. Он щеголял в ней не заметив подставы, а в это время жена попросила развода из-за "непристойной" одежды своего избранника. Их развели, а имущество поделили. О времена, о нравы.

3. Прелюбодеяние

Немалое место в личной жизни скандинавов занимали похождения налево. Причем, если мужчина практиковал связи со служанками или рабынями, то это норма, а вот если со свободной женщиной, вдовой или девицей, то считалось, что он дурит ей голову и семья той девушки могла за это отомстить и потребовать виру, иными словами штраф.

Скрытые чувства

1. Романтика

Да, вышесказанное поражает, но то, как скандинавы эры викингов знакомились и заводили отношения, тоже заслуживает отдельного пункта. Дело в том, что будущие молодожены несколько завуалировали свои ухаживания. Если женщина захочет сделать романтический знак и выразить свою симпатию, то она может сшить рубаху или штаны своему избраннику, в ответ тем самым заслужив букетик из цветов, которым мужчина проведет ей по лицу. Это значит, что симпатия обоюдная.

2. Эвфемизмы

Но даже после брака предложение "удалиться на ложе" звучало несколько скрытно и тоже завуалировано. Викинги использовали эвфемизмы, мол "собираемся в постели" , "отдыхаем вместе" , "развлекали себя" , а самым известным является "brolta a maga", что значит "плыть по её животу".