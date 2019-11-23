Саша, вышли деньги!1
- Аркадий Дубнов
- 23.11.2019, 14:07
Россияне шутят над новым законом об «иностранных агентах».
Тут мой друг и земляк (это важно!) Саша Галицкий задался очень беспокоящим его вопросом, — чем иностранный агент отличается от нормального человека?
Как это часто бывает у моего друга, его вопрос всяко лучше любого на него ответа.
Но таки я все равно попытался на него ответить, — впредь, сказал я Саше, любой нормальный человек — не совсем нормальный, если он не иностранный агент.
И что вы думаете, мой друг ещё мне не ответил…
А знаете, почему? Так я вам скажу.
Он занят, он разбирает письма, их много и почти в каждом просьба:
— Саша, вышли деньги, на меня уже косо смотрят, я все ещё не иностранный агент!
Аркадий Дубнов, «Фейсбук»