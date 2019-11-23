Саша, вышли деньги! 1 Аркадий Дубнов

23.11.2019, 14:07

Россияне шутят над новым законом об «иностранных агентах».

Тут мой друг и земляк (это важно!) Саша Галицкий задался очень беспокоящим его вопросом, — чем иностранный агент отличается от нормального человека?

Как это часто бывает у моего друга, его вопрос всяко лучше любого на него ответа.

Но таки я все равно попытался на него ответить, — впредь, сказал я Саше, любой нормальный человек — не совсем нормальный, если он не иностранный агент.

И что вы думаете, мой друг ещё мне не ответил…

А знаете, почему? Так я вам скажу.

Он занят, он разбирает письма, их много и почти в каждом просьба:

— Саша, вышли деньги, на меня уже косо смотрят, я все ещё не иностранный агент!

Аркадий Дубнов, «Фейсбук»