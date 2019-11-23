Станислав Д. и Владислав «Волк»: опознаны еще два военных преступника из ЧВК «Вагнера»? 23.11.2019, 14:59

4,644

Они участвовали в расправе над сирийцем.

В жестокой расправе над сирийцем в провинции Хомс в 2017 году принимал участие боец «ЧВК Вагнера» с российским и молдавским гражданством, обнаружило «Настоящее время». Хотя его лицо на видео закрыто, другие обращаются к нему по позывному «Волк» — такое, по данным молдавского издания AVA.MD, было у наемника Владислава А.

На записи на нем были надеты белые очки и арафатка. Как утверждала Служба безопасности Украины в прошлом сентябре, А. был в числе нескольких десятков бойцов «ЧВК Вагнера», погибших в ходе обстрелов авиации США под сирийским Дейр-эз-Зором в феврале 2018 года. Другим участником расправы, как выяснила «Новая газета», был Станислав Д., служивший в разведке «ЧВК Вагнера» (на видео — с открытым лицом). Жив ли он, неизвестно.

По данным украинской разведки, помимо Сирии, 30-летний Владислав А. воевал в Чечне и на Донбассе. Журналисты AVA.MD отмечали, что его мать в соцсетях называла сына «солдатом удачи» и «наемником», публиковала его фотографии из Сирии, а также — судя по подписям — с востока Украины. О его смерти ей сообщили только в прошлом мае.

Собеседники «Фонтанки» из Брянска утверждают, что мужчина, одетый на видео в тельняшку, является уроженцем города, 39-летним ветераном боевых действий в Чечне Русланом. Ему принадлежит магазин автозапчастей, он также занимается патриотическим воспитанием молодежи в школах. В 2017 году человек с его загранспаспортом летал в Сирию, подтвердил источник в авиационных службах. Сам он в переписке с журналистами отрицал поездку и участие в расправе: по его словам, он намного выше мужчины на фотографии — ростом около двух метров.