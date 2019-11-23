Белоруска перевела $82 тысячи на сайт, который обещал быструю прибыль 16 23.11.2019, 15:06

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Ресурс позиционировал себя как инвестиционная платформа.

Жительница Минского района в надежде на прибыль перевела 82 тысячи долларов на мошеннический интернет-ресурс. Теперь в столице завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает сайт Следственного комитета.

Неустановленное лицо создало в интернете сайт «PTBanc.com», который был представлен как инвестиционная платформа. Гражданам предлагали зачислять деньги на счет, а потом с помощью брокеров играть на онлайн-бирже, чтобы получить прибыль.

Изображение с сайта Следственного комитета

Жертвой мошенников стала 49-летняя жительница Минского района. Она перечислила на виртуальный счет этой организации 250 долларов США. Потом с ней не раз связывались представители платформы, сообщали, что сумма на ее счету многократно увеличивается. А чтобы обналичить эти средства, ей нужно перечислять дополнительные суммы — якобы на налоговые сборы и за услуги курьера.

С ноября 2018-го по июль 2019 года женщина перевела неустановленному лицу более 82 тысяч долларов США.

По этому факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Допросили потерпевшую, пытаются установить лиц, которые причастны к созданию интернет-ресурса.