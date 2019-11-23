Боливия подала иск против сбежавшего экс-президента 3 23.11.2019, 15:23

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Для Эво Моралеса запрашивают максимальный срок

Переходное правительство Боливии обвинило ушедшего в отставку президента Эво Моралеса в терроризме и подстрекательстве к массовым беспорядкам. Министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо подал иск против Моралеса, а также бывшего министра при президенте Хуана Рамона Кинтану, заявив о предполагаемом совершении ими преступлений, связанных с мятежом и терроризмом, сообщил глава МВД страны, передает dw.com.

По его словам, Моралес является организатором блокады дорог с целью препятствования поставкам продовольствия в города. В имеющейся у правительства записи телефонного разговора бывший президент проводит соответствующий инструктаж лидера профсоюза производителей коки Фаустино Юкру Ярви, заявил далее Мурильо.

Правительство просит максимальный срок тюрьмы для Моралеса

"Мы просим назначить максимальный срок тюремного заключения", - отметил глава МВД Боливии. По его словам, он передал жалобу прокуратуре в Ла-Пасе. Он также сообщил, что с начала беспорядков в Боливии погибли 30 человек.

Эво Моралес - первый в истории Боливии президент из числа представителей коренного населения - покинул пост главы государства 10 ноября на фоне длительных массовых выступлений против его спорного переизбрания и бежал в Мексику. С тех пор в Боливии не утихают протесты сторонников Моралеса, добивающихся возвращения в страну свергнутого президента. Местонахождение бывшего министра при президенте Кинтаны неизвестно.