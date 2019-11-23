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Правда о «выборах»
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Белорус победил на велогонке первой категории в Китае

  • 23.11.2019, 18:48
Белорус победил на велогонке первой категории в Китае

Алексей Шнырко совершил рывок за 300 метров до финиша.

Белорусский велогонщик Алексей Шнырко из команды «Нингся» выиграл на последнем этапе многодневки первой категории «Тур Фучжоу», сообщает tut.by.

Судьба гонки решилась в массовом спринте. Шнырко совершил рывок за 300 метров до финиша 117-километрового этапа и, разогнавшись до 70 км/ч, создал небольшой разрыв, который смог сохранить до линии финиша.

Это первая в карьере победа 25-летнего гонщика на соревнованиях такого уровня.

В общем зачете выше всех из белорусов расположился Василий Белявский из «Минска». Он стал 11-м.

Всего на старт вышло сразу 10 белорусов, которые выступали в составе клубов «Минск», «Фереи» и «Нингся». Это рекордное количество для гонок первой категории. Большее представительство имели лишь местные китайские спортсмены.


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