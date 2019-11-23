Белорус победил на велогонке первой категории в Китае 23.11.2019, 18:48

Алексей Шнырко совершил рывок за 300 метров до финиша.

Белорусский велогонщик Алексей Шнырко из команды «Нингся» выиграл на последнем этапе многодневки первой категории «Тур Фучжоу», сообщает tut.by.

Судьба гонки решилась в массовом спринте. Шнырко совершил рывок за 300 метров до финиша 117-километрового этапа и, разогнавшись до 70 км/ч, создал небольшой разрыв, который смог сохранить до линии финиша.

Это первая в карьере победа 25-летнего гонщика на соревнованиях такого уровня.

В общем зачете выше всех из белорусов расположился Василий Белявский из «Минска». Он стал 11-м.

Всего на старт вышло сразу 10 белорусов, которые выступали в составе клубов «Минск», «Фереи» и «Нингся». Это рекордное количество для гонок первой категории. Большее представительство имели лишь местные китайские спортсмены.