Ученые доказали, что люди добры от природы 22 23.11.2019, 15:43

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Американские исследователи провели серию экспериментов.

Группа исследователей из Гарварда и Йельского университета провела серию тестов, с помощью которых пытались определить, как люди предпочитают действовать – совместно или эгоистично, как при первичном столкновении с проблемой, так и впоследствии, когда у них был шанс подумать, передает 5.ua.

"В каждом отдельном исследовании более быстрые, то есть более интуитивные решения принимались за более высокий уровень сотрудничества, в то время как более медленные, то есть более рефлексивные решения были связаны с более высоким уровнем эгоизма. Эти результаты говорят о том, что наш первый импульс – сотрудничать, что мы все-таки "хорошие" существа", – определили ученые.

Другое международное исследование показало, что люди с большей вероятностью вернут потерянный кошелек, если думают, что потеря будет вредна для человека, его потерявшего.

В экспериментах исследователи изучили более 17 000 потерянных кошельков, в которых были разные суммы денег. Проверки устраивали в государственных и частных учреждениях. Ученые пытались понять, связывались ли нашедшие кошельки с владельцами, чтобы вернуть кошелек.

Эксперимент показал, что практически во всех странах граждане с большей вероятностью возвращали те кошельки, в которых было больше денег. Никакие специалисты, в том числе и профессиональные экономисты не смогли предсказать такой результат.

Исследователи пришли к выводу, что люди, вероятно, хотят быть хорошими людьми и, действительно, имеют врожденную способность быть такими.