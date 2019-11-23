Науседа: Вильнюс и Варшава должны активно заботиться о безопасности Центрально-Восточной Европы 23.11.2019, 15:54

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По словам президента Литвы, необходимо сосредоточиться на независимости стран этого региона от РФ.

Президент Польши Анджей Дуда в интервью Польскому телевидению совместно с президентом Литвы Гитанасом Науседой отметил хорошие отношения, связывающие две страны. Общая история и общие интересы, по мнению президента, являются основными факторами, которые способствовали улучшению отношений двух стран в последние годы, передает «Радио Польша».

Президент Анджей Дуда подчеркнул, что членство Польши и Литвы в НАТО является гарантией безопасности обеих стран.

«Мы приняли решение стать членами Североатлантического альянса – самого большого в мире союза по безопасности, который гарантирует мир во многих уголках мира, в том числе и на нашей территории, я имею в виду Центральную Европу», - сказал глава польского государства.

Президент Литвы согласился, что польско-литовские отношения очень хорошие, одновременно отметив, что обе страны должны принимать более активное участие в обеспечении безопасности в Центрально-Восточной Европе. По его словам, необходимо сосредоточиться на независимости стран этого региона от России, поскольку только так можно обеспечить безопасность в Европе.

По словам президента Дуды, хорошее сотрудничество между Польшей и Литвой имеет ключевое значение для развития обеих стран, а также всей Центрально-Восточной Европы. Улучшение отношений между нынешними президентами Польши и Литвы - это продолжение хороших отношений между президентом Лехом Качиньским и тогдашним президентом Литвы Валдасом Адамкусом, - сказал Анджей Дуда.