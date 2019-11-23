NYT: В Кремле осуществили спецоперацию против Украины на выборах США 23.11.2019, 16:30

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В США считают, что Москва будет пытаться продолжать провокации и на очередных выборах в США.

Для того, чтобы рассорить Украину и США, в Кремле разработали поистине дьявольский план. Там сумели в своих собственных действиях обвинить Украину. Для этого работал целый штат провокаторов.

Москва провела спецоперацию, чтобы переложить вину вмешательства в выборы президента США 2016 на Киев. Об этом пишет The New York Times, передает zn.ua.

Как отмечается в публикации, американская разведка считает, что спецслужбы РФ продвигали конспиративные теории и реальные факты, чтобы создать впечатление, что именно Украина причастна к взлому электронной почты демократов.

В секретном отчете для сенаторов-демократов разведка Штатов сообщает, что россиянам удалось сделать виновным Киев в этом деле.

Кроме этого, американские спецслужбы считают, что усилия Москвы могут увеличиться до президентской кампании 2020 года.

Как пишет газета, Россия через посредников пыталась навязывать отдельным американским политикам и журналистам, что именно Украина вмешивалась в выборы Соединенных Штатов.

Как известно, Президент США Дональд Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани пытались искать доказательства вмешательства Украины в президентские выборы США 2016 года.

Россия отрицает вмешательство в выборы. The New York Times, ссылаясь на информацию из документов, представленных в Конгресс США и данные суда и обвинения, связанные с расследованием возможного вмешательства иностранцев в выборы, посчитала, что во время президентской кампании 2016 года и после выборов Дональд Трамп и его окружение контактировали с представителями РФ и WikiLeaks или их посредниками не менее 100 раз.

На протяжении 22 месяцев спецпрокурор Роберт Мюллер расследовал вопрос о том, имел ли место сговор между предвыборным штабом Трампа и Россией. Согласно итогам расследования, ни Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательство России в выборы 2016 года.