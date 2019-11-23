Мархель: Для белорусского народа выход сборной на Евро станет большим праздником

Мархель: Для белорусского народа выход сборной на Евро станет большим праздником10
- 23.11.2019, 16:52
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Главный тренер сборной Беларуси поделился мнением о матче с командой Грузии.
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель поделился мнением о матче с командой Грузии, который пройдет в марте 2020 года, передает «Трибуна».
– Для нас это будет тяжелый матч. Со всей ответственностью готовимся. Хотим попасть на чемпионат Европы.
– Матч пройдет на выезде.
– Нельзя сказать, что это преимущество. Ведь это всего одна игра. Иногда трибуны оказывают психологическое давление на футболистов.
– Беларусь успешно прошла Лигу наций, затем провалила отборочный раунд чемпионата Европы, а в марте сборную ждут матчи плей-офф. Как вам такой календарь?
– Система необычная, но правильная. Есть возможность таким странам, как Беларусь, попасть на чемпионат Европы.
– Что будет значить для Беларуси выход на чемпионат Европы?
– Мы ни разу там не были. Для народа это будет большой-большой праздник, – сказал Мархель официальному сайту УЕФА