В 2021 году в Польше начнется строительный бум 23.11.2019, 17:05

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Строительный бум начнется в рамках программы «Жилье плюс».

Строительный бум в рамках программы «Жилье плюс» начнется в 2021 году, когда в год мы будем строить более 20 тысяч квартир, - сказал председатель PFR Недвижимости Мирослав Барщ. Он добавил, что не будет ни одного месяца, когда не будет начато новое строительство, передает «Радио Польша».

Председатель PFR Недвижимости добавил, что, согласно прогнозом компании, в 2021 году начнется строительство 21,5 тысячи квартир.

«Если сравнить нас с другими игроками рынка, то нам не должно быть стыдно. Крупнейший польский застройщик ежегодно строит от 3,5 до 4 тысяч квартиры и за более чем 20 лет своей истории отдал в эксплуатацию 32 тысячи квартир», - сказал Мирослав Барщ, комментируя программу «Жилье плюс».

«На данный момент мы проектируем около 20 тысяч квартиру, две тысячи -уже готовы или на стадии строительства, мы ожидаем решения от инвесторов касательно еще более 25 тысяч, на этапе анализа находится еще около 24 тысяч квартир по всей Польше», - сказал он.

Мирослав Барщ отметил, что несмотря на то, что в среднее строительство длится более трех лет с момента приобретения земли, первые ключи от новых квартир в рамках программы «Жилье плюс» уже получили около 2 тысяч арендаторов.