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Правда о «выборах»
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Вице-президент США Пенс неожиданно прибыл в Ирак

  • 23.11.2019, 17:55
Вице-президент США Пенс неожиданно прибыл в Ирак
Майк Пенс

О поездке не было объявлено заранее.

По сообщениям агентств, Майк Пенс прилетел на авиабазу в провинции Анбар на западе Ирака, где расквартированы американские военнослужащие, сообщает «Радио Свобода».

Агентство Reuters со ссылкой на источники утверждает, что главная цель визита Пенса - поднять боевой дух американских военных и их союзников по борьбе с джихадистами, сирийских курдов.

Вице-президент поговорил по телефону с премьер-министром Ирака. Пока не ясно, встретится ли он с кем-либо из руководства страны.

В стране уже второй месяц продолжаются массовые протесты, в субботу в столкновениях в Багдаде погиб демонстрант. Протесты не связаны с присутствием в стране американских военных.


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