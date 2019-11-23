Украина не планирует покупать электроэнергию с БелАЭС 3 23.11.2019, 18:09

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Киев не намерен покупать подобные излишки на белорусском рынке энергии.

На заседании белорусско-украинской группы по сотрудничеству в топливно-энергетической отрасли обсуждались вопросы об импорте электроэнергии: прогнозируется, что в 2020 году Украина импортирует из Беларуси 2,1 млрд кВт·ч. Однако украинская сторона подчеркивает, что об импорте энергии с БелАЭС речи не идет, сообщает «Белсат».

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики и охраны окружающей среды Украины.

«Электричество – это приоритет, – заявил министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель. – БелАЭС должна начать работать в феврале, может появиться избыток электроэнергии. Разумеется, следует учитывать определенные объемы межгосударственного пересечения в энергетике».

В пресс-релизе украинского министерства особо подчеркивается: импорт электроэнергии м БелАЭС во время заседания рабочей группы не обсуждался. Констатировался лишь факт излишнего производства электроэнергии на белорусском рынке после начала эксплуатации БелАЭС. Но «Украина не намерена покупать такие излишки», отмечают в министерстве.

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