В высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу может появиться брестское дерби 23.11.2019, 18:23

«Рух» из Бреста сыграет в переходных матчах за право выступать элитном дивизионе.

Брестский "Рух" сыграет с 14-й командой высшей лиги за право выступать в сильнейшем дивизионе чемпионата Беларуси-2019/20, пишет "Прессбол".

В последнем матче первой лиги брестчане сыграли вничью с речицким "Спутником" — 2:2. Гомельский "Локомотив" не сумел обыграть "Смолевичи" — 1:1. У "Руха" и у "железнодорожников" одинаковое количество очков — по 56. Но по результатам очных матчей преимущество у брестчан, которые дважды обыграли железнодорожников.

Раннее прямые путевки в сильнейший дивизион страны завоевали "Белшина" и "Смолевичи".