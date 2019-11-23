Появился рейтинг самых дешевых рождественских ярмарок Европы 23.11.2019, 18:25

Эксперты британской почтовой службы The Post Office оценили 13 европейских городов.

Чтобы рассчитать стоимость поездки за подарками к Рождеству и Новому году, эксперты сложили среднюю стоимость проживания в отеле на две ночи, завтраков, ужинов, трансфера из аэропорта, а также цену на еду и глинтвейн, пишет «Вокруг света».

Самой дешевой для путешественников оказалась поездка на рождественскую ярмарку в Риге. Двухдневные каникулы в столице Латвии обойдутся на двоих в 580 евро. В частности, трансфер в отель и обратно здесь стоит всего 5 евро. За два обеда из трех блюд паре туристов придется заплатить порядка 163 евро, а за две кружки глинтвейна — 6 евро. В итоговую цену британцы также заложили стоимость авиаперелета. В среднем, размещение в рижском отеле на две ночи и билеты на самолет обходятся в 380 евро на двоих. Сам рождественский рынок в Риге расположится на Домской площади в старом городе. Он откроется 30 ноября и будет работать до 6 января.

В число бюджетных направлений, которые подарят настоящее новогоднее настроение, попали также Загреб в Хорватии (612 евро на двоих), Таллинн (621 евро), французский Лилль (673 евро) и Прага (717 евро). Сильнее всего по карману туристов ударят поездки в канун Рождества в Вену и Мюнхен. Эти два города, к слову, являются самыми популярными у европейцев. Новогодние каникулы в австрийской столице будут стоить порядка 909 евро, а в столице Баварии — 848 евро. В ТОП также попали Краков (721 евро), Будапешт (730 евро), Стокгольм (732 евро), Берлин (758 евро), Копенгаген (767 евро) и Страсбург (800 евро).