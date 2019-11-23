Зеленский о Голодоморе: Украинцы никогда не смогут это забыть и простить 3 23.11.2019, 18:45

Фото: V_Zelenskiy_official

Сегодня в Украине вспоминают жертв одного из самых ужасных преступлений режима Сталина.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери людей во время Голодомора 1932-33 годов сопоставимы с количеством жертв-украинцев Второй мировой войны. Как передает корреспондент unian.net, об этом глава государства сказал во время траурных мероприятий, посвященных памяти жертв голодоморов.

«Можно бесконечно долго говорить о причинах и катастрофических последствиях этой трагедии (Голодомора - прим.). Существует масса исследований, существует много архивных документов, об этом написаны десятки книг и снят не один фильм, однако огромный объем фактов и доказательств не дает ни уму, ни сердцу ответа на простой вопрос: «За что?».

Как вообще может появиться мысль уничтожить целый народ, как можно забрать у людей последнюю крошку хлеба, а с ней - последнюю крошку надежды, чтобы ты или хотя бы твои дети дожили до следующего утра», - отметил он. По словам президента, по данным различных исследований, во время Голодомора 1932-33 годов умерли от 4 до 8 млн украинцев. «Это потери, сопоставимые с нашими потерями во Второй мировой войне. Мы - украинцы, и нам все по силам, но есть две вещи, которых мы никогда не сможем - не сможем это забыть, не сможем это простить», - добавил он.

«Сегодня Украина и весь цивилизованный мир молятся за невинных жертв этого ужасного преступления против нашего народа. Сегодня украинцы зажгут в своих окнах свечи, и пусть тепло от них согреет души всех погибших, душу каждого, вечная им память», - резюмировал Зеленский.