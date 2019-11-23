Поляк может занять должность европейского инспектора по защите данных 23.11.2019, 19:10

Его кандидатуру поддержали cтраны ЕС.

Поляк Войцех Вевюровский может занять должность европейского инспектора по защите данных. Его поддержали европейские страны. На данный момент необходимо, чтобы его кандидатуру одобрил Европейский парламент, сообщает «Польское радио».

Войцех Вевюровский исполняет обязанности европейского инспектора по защите данных с конца августа. Он занял эту должность после смерти Джованни Буттарелли в этом году, а ранее, с 2014 года, он был заместителем итальянца.

На вопрос о его видении своего вероятного пятилетнего срока на этой должности, Войцех Вевюровский ответил, что в Европейском союзе была проведена реформа в сфере зашиты персональных данных, и необходимо проследить, эффективно ли она реализуется.

«Мы должны реализовать те права, которыми были наделены граждане, учреждения, занимающиеся защитой персональных данных. Это будет своеобразное продолжение того, что было сделано ранее», - добавил он.

До 5 декабря будет объявлено решение депутатов Европейского парламента касательно кандидатуры поляка.