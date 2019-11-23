В Норвегии обнаружили 1000-летний корабль 23.11.2019, 19:50

2,055

Иллюстрационное фото

Его обнаружили на острове Эдой.

Корабль, который может относиться к периоду до викингов, был обнаружен в западной части Норвегии в округе Ромсдал, пишет «Вокруг света».

Георадар высокого разрешения «обнаружил следы захоронения корабля и поселения, которые, вероятно, относятся к периоду меровингов или викингов на острове Эдой», подчеркивают археологи.

Фото: ILLUSTRASJON / NIKU

Эдой расположен на судоходном пути в Тронхейм, недалеко от того места, где, по преданиям, король Харальд провел два морских сражения, завоевав власть в Норвегии в конце 800-х годов.

Фото: MANUEL GABLER / NIKU

«Это захватывающе. И снова эта технология помогает нам найти еще один корабль. По мере того, как технология продвигается вперед, мы все больше и больше узнаем о нашем прошлом. Пока рано говорить что-то определенное о дате создания корабля, но мы знаем, что ему более 1000 лет», — сказал Кнут Пааше, руководитель отдела цифровой археологии в NIKU и эксперт по кораблям викингов.

Фото: MANUEL GABLER / NIKU

Остатки корабля находятся чуть ниже верхнего слоя почвы в районе, где ранее находился курган. Длина киля указывает на то, что длина корабля могла составлять 16−17 метров. Ученые также заметили следы древних поселений, но они пока не раскопаны.