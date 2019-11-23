Обидно за державу 2 Леонид Гозман

23.11.2019, 19:57

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ЛЕОНИД ГОЗМАН

ФОТО: FACEBOOK.COM/CIVILFORUM

Они-то все сгинут, а россиянам еще много лет краснеть.

Бандеровец (раньше их называли украинцами) рождается на свет с одной целью – навредить России, как-нибудь поклеветать на нее. Поэтому группа бандеровцев, получив назад свои корабли (не подумайте, что во исполнение решения трибунала или потому, что без этого нашему лидеру было бы совсем уж неуютно на встрече в нормандском формате – просто так совпало), по дороге в порт поснимала с них все, вплоть до унитазов и розеток. Уже в порту они обвинили Россию в мелком воровстве. Вот ведь негодяи!

Это придумал не я, это версия организации, которой может не поверить только иностранный агент, каковым меня еще не объявили. Это версия ФСБ!

ФСБ, доказывая, что бандеровцы на нас клевещут и унитазы мы не снимали, опубликовала видеоролик. Может, мы в массе своей и заслуживаем, чтобы нас держали за идиотов, но не так же в лоб! На ролике показаны какие-то интерьеры какого-то небольшого корабля, но нет никаких свидетельств того, что это именно те корабли и что съемка сделана в момент передачи их Украине. Гитлеровская, да и сталинская пропаганда работали тоньше!

Но если ФСБ оправдывается, значит, унитазы действительно украли. Обидно за державу! Они-то все сгинут, а нам еще много лет краснеть.

Леонид Гозман, «Фейсбук»