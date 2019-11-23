Это вам не лукашенковская больница

Это вам не лукашенковская больница11
- 23.11.2019, 20:21
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Инцидент в витебской больнице очень показателен по нескольким причинам.
Свой полет 67-летняя пациентка 1-й городской больницы Раиса Ласовская запомнит надолго. Из кардиологии она чуть не попала в травматологию (хотя, учитывая сердечное заболевание женщины, все могло закончиться еще хуже), пишет «Салiдарнасць».
Фотографии из больницы действительно впечатляют. Для полного понимания картины: кровать не сломалась под женщиной, а была сломана до этого и… связана снизу тряпкой.
— А что делать, если у нас не такие кровати, как показывают по телевизору, — разводит руками администрация медучреждения.
И правда, витебская больница очень сильно не похожа на те, которые показывают по телевизору и в которые очень любит наведываться Лукашенко, по дороге рассказывая, как много сделано у нас в стране для людей.
Еще меньше она похожа на лукашенковскую больницу в Ждановичах, которую не так давно открыли с помпой.
Чтобы сдать объект к Новому году, с других перекидывали миллионы долларов. Лукашенковской нужнее. В конце концов, нехорошо это будет, если слуги народа начнут падать со сломанных кроватей. А чтобы этого не случилось, в других больницах можно и тряпочкой перемотать.
В этот момент вспоминается еще одно любопытное обстоятельство. Буквально вчера, Александр Лукашенко похвалил Витебскую область за то, что ее жители поддержали кандидатов, за которых просила власть.
— Люди у нас золотые. В Витебской области больше всего пришли и проголосовали за тех, кого мы просили. Что еще надо от этих людей? — заявил он.
Действительно, больше от них ничего и не надо.