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Правда о «выборах»
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Вячеслав Грецкий о матче всех звезд КХЛ: Может, исполню буллит с драниками

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  • 23.11.2019, 20:51
Вячеслав Грецкий о матче всех звезд КХЛ: Может, исполню буллит с драниками
Вячеслав Грецкий

Хоккеист минского «Динамо» хочет прорекламировать белорусскую кухню.

Форвард минского "Динамо" Вячеслав Грецкий прокомментировал голосование болельщиков за его кандидатуру при выборе игроков на Матч звезд КХЛ, пишет championat.com.

"Народ голосует, не я просил, но люди хотят меня видеть. Да, дед Уэйна Гретцки из Гродно, как и я. Может, между нами и есть какие-то связи. Я еще пока не голосовал. Я засветился на TSN? Вчера мне скинули это, я посмеялся. Небольшой шок был. Поддержка болельщиков есть, и это очень хорошо, мне это нравится.

Есть ли трюк забавный? Мы придумаем что-нибудь с Алексеем Ковалевым (пресс-атташе минского "Динамо". — Прим.). Например, буллит с драниками, покажем всем белорусскую кухню", — цитирует Грецкого.


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