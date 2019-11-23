Вячеслав Грецкий о матче всех звезд КХЛ: Может, исполню буллит с драниками

Вячеслав Грецкий о матче всех звезд КХЛ: Может, исполню буллит с драниками4
- 23.11.2019, 20:51
Хоккеист минского «Динамо» хочет прорекламировать белорусскую кухню.
Форвард минского "Динамо" Вячеслав Грецкий прокомментировал голосование болельщиков за его кандидатуру при выборе игроков на Матч звезд КХЛ, пишет championat.com.
"Народ голосует, не я просил, но люди хотят меня видеть. Да, дед Уэйна Гретцки из Гродно, как и я. Может, между нами и есть какие-то связи. Я еще пока не голосовал. Я засветился на TSN? Вчера мне скинули это, я посмеялся. Небольшой шок был. Поддержка болельщиков есть, и это очень хорошо, мне это нравится.
Есть ли трюк забавный? Мы придумаем что-нибудь с Алексеем Ковалевым (пресс-атташе минского "Динамо". — Прим.). Например, буллит с драниками, покажем всем белорусскую кухню", — цитирует Грецкого.