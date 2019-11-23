Шендерович о России: Человек не может 20 лет подряд смотреть Соловьева и Киселева 7 23.11.2019, 21:12

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ВИКТОР ШЕНДЕРОВИЧ

ФОТО: RADIOSVOBODA.ORG

Известный публицист — о телепропаганде в РФ.

Российское телевидение, которое многие годы показывает пропагандистов Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева, подействовало на психику россиян. Такое мнение российский писатель Виктор Шендерович выразил 21 ноября в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, Россия на пути к деградации.

"В обществе это менее заметно, потому что предмет исследования размыт. Но, конечно, эта деградация совершенно очевидна – она визуально очевидна. Она на лицах уже, человек не может 20 лет подряд смотреть Соловьева и Киселева безнаказанно для выражения лица. Для психики такие вещи не проходят безнаказанно. 20 лет этой инъекции", – сказал Шендерович.

Он уточнил, что говорит "про любого человека... у которого телевизор как осветительный прибор и как радиоточка работает все время".

"Ухудшается кровоток, человек живет, ходит, функционирует, в туалет заходит иногда – он функционирует. Но уже головой он не с нами. Ухудшается кровоток", – отметил писатель.