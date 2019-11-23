Художник Григорий Таболич: Когда увидел белорусские флаги в Вильнюсе — в горле встал ком 2 23.11.2019, 21:23

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Фото: «Белсат»

Белорусский автор обещает написать картину о перезахоронении Калиновского.

На торжества похорон повстанцев 1863-1864 годов приехал белорусский художник Григорий Таболич. Известный, в частности, тем, что в своих картинах отобразил жизненный и творческий путь Максима Богдановича. В течение суток в Вильнюсе Таболич работал над серией рисунков о Кастусе Калиновском, пишет Денис Дзюба для сайта телеканала «Белсат».

В Вильнюсе холодно. На художнике Григории Таболиче – теплая зимняя, куртка, но летняя кепка и легкие, не по сезону, башмаки.

Предлагаю Григорию зайти погреться в кафе, но слышу: «После». Таболич перекусывает во время перехода с одного «повстанческого» места города на другое.

«Я планировал сделать 12 рисунков о пути Калиновского. Но в таком холоде сделать это трудно – на каждый рисунок уходит не меньше получаса», – объясняет он.

Фото: «Белсат»

В результате художник сделает четыре зарисовки: с Лукишской площади, где казнили повстанцев, с площади перед вильнюсским кафедральным собором, куда в пятницу перенесут останки повстанцев, а также с Острой брамы и кладбища Росы.

Фото: «Белсат»

«Когда рисовал Острую браму, подходили местные, заглядывали в мой лист, но ничего не спрашивали. Думаю, художники, которые рисуют здесь на улицах, для них – ничего удивительного, – рассказывает Таболич. – От одной из женщин узнал, что раньше те, кто проходил под воротами, снимали шляпы, даже евреи. Такой вот почет был этой иконе».

Фото: «Белсат»

По мнению Таболича, белорусские художники до сих тему Кастуся Калиновского до конца не раскрыли:

«Вообще я заметил, что Калиновского изображают непохожим на него. А не надо выдумывать: есть же прекрасные фотографии, которые дают представление о том, как выглядел Калиновский. Он был очень волевым человеком. Я бы сказал, что он был от белорусских мужиков: красивое, светлое лицо, прямой нос, крупные губы, шевелюра», – продолжает художник.

На просьбу охарактеризовать Калиновского одним словом Таболич на несколько секунд задумывается.

«Если одним словом, то борец. Смелый, умный. В его обращениях чувствуется невероятная любовь к народу. Ну кто еще, как он, мог бы так сказать? У нас его любят назвать поляком. А что поляки – черти? Русский – уже нормально. Они не помнят, что Карл Маркс немцам был! – говорит Таболич. – Калиновский – самый главный белорусский герой, он первый показал направление, куда двигаться нашему народу».

Фото: «Белсат»

Григорий Таболич признается, что когда увидел бесчисленные белорусские флаги возле вильнюсского кафедрального собора, в горле встал ком.

«Последнюю работу я сделаю уже дома: это будет впечатление от флагов, от праздника – праздник вознесения Калиновского. Все было очень красиво, все как надо, – говорит Таболич. – Это будет уже символ современной Беларуси».