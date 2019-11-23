Художник Григорий Таболич: Когда увидел белорусские флаги в Вильнюсе — в горле встал ком

Художник Григорий Таболич: Когда увидел белорусские флаги в Вильнюсе — в горле встал ком2
- 23.11.2019, 21:23
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Белорусский автор обещает написать картину о перезахоронении Калиновского.
На торжества похорон повстанцев 1863-1864 годов приехал белорусский художник Григорий Таболич. Известный, в частности, тем, что в своих картинах отобразил жизненный и творческий путь Максима Богдановича. В течение суток в Вильнюсе Таболич работал над серией рисунков о Кастусе Калиновском, пишет Денис Дзюба для сайта телеканала «Белсат».
В Вильнюсе холодно. На художнике Григории Таболиче – теплая зимняя, куртка, но летняя кепка и легкие, не по сезону, башмаки.
Предлагаю Григорию зайти погреться в кафе, но слышу: «После». Таболич перекусывает во время перехода с одного «повстанческого» места города на другое.
«Я планировал сделать 12 рисунков о пути Калиновского. Но в таком холоде сделать это трудно – на каждый рисунок уходит не меньше получаса», – объясняет он.
В результате художник сделает четыре зарисовки: с Лукишской площади, где казнили повстанцев, с площади перед вильнюсским кафедральным собором, куда в пятницу перенесут останки повстанцев, а также с Острой брамы и кладбища Росы.
«Когда рисовал Острую браму, подходили местные, заглядывали в мой лист, но ничего не спрашивали. Думаю, художники, которые рисуют здесь на улицах, для них – ничего удивительного, – рассказывает Таболич. – От одной из женщин узнал, что раньше те, кто проходил под воротами, снимали шляпы, даже евреи. Такой вот почет был этой иконе».
По мнению Таболича, белорусские художники до сих тему Кастуся Калиновского до конца не раскрыли:
«Вообще я заметил, что Калиновского изображают непохожим на него. А не надо выдумывать: есть же прекрасные фотографии, которые дают представление о том, как выглядел Калиновский. Он был очень волевым человеком. Я бы сказал, что он был от белорусских мужиков: красивое, светлое лицо, прямой нос, крупные губы, шевелюра», – продолжает художник.
На просьбу охарактеризовать Калиновского одним словом Таболич на несколько секунд задумывается.
«Если одним словом, то борец. Смелый, умный. В его обращениях чувствуется невероятная любовь к народу. Ну кто еще, как он, мог бы так сказать? У нас его любят назвать поляком. А что поляки – черти? Русский – уже нормально. Они не помнят, что Карл Маркс немцам был! – говорит Таболич. – Калиновский – самый главный белорусский герой, он первый показал направление, куда двигаться нашему народу».
Григорий Таболич признается, что когда увидел бесчисленные белорусские флаги возле вильнюсского кафедрального собора, в горле встал ком.
«Последнюю работу я сделаю уже дома: это будет впечатление от флагов, от праздника – праздник вознесения Калиновского. Все было очень красиво, все как надо, – говорит Таболич. – Это будет уже символ современной Беларуси».