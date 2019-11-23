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Вудкрофт рассказал, как «Динамо» смогло обыграть финалиста Кубка Гагарина

  • 23.11.2019, 21:53
Вудкрофт рассказал, как «Динамо» смогло обыграть финалиста Кубка Гагарина
Фото: pressball.by

Хоккейный тренер заявил, что гордится своей командой.

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал итог победного матча с «Авангардом», пишет tut.by.

— Я горжусь тем, как играла команда. Это был хороший матч двух коллективов с похожим стилем. Очень сложная игра без лишнего свободного пространства на льду. Как мы знаем, «Авангард» — очень талантливая и мастеровитая команда с победной культурой.

Мы знали: нам нужно показать лучшую игру, чтобы рассчитывать на положительный результат сегодня. Думаю, мы справились с этим. Парни великолепно отыграли в меньшинстве и смогли забросить в большинстве.

Да, возможно, в третьем периоде мы не очень хорошо действовали при розыгрыше «лишнего», но уверенно отыграли в равных составах. Плюс в том, что мы смогли исключить ошибки. В конечном счете, это была хорошая командная игра, в которой мы добыли положительный результат.


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