The Times: Шпионский скандал портит альянс Белграда и Москвы 23.11.2019, 22:06

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ФОТО: MILOS MISKOV/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES

В чем дело?

В Сербии разразился шпионский скандал с российским военным разведчиком, по которому появляется все больше вопросов. Автор статьи в британской газете The Times (перевод — inosmi.ru) на удивление сдержан в оценках, но подчеркиевает, что история получила огласку именно в тот момент, когда Сербия ожидает поставку российских ЗРК.

Президент Сербии Александр Вучич обвинил Россию в проведении разведывательной операции, направленной против сербских вооруженных сил, чем вызвал напряженность в обычно теплых отношениях между этими двумя странами.

Вучич созвал заседание Совета национальной безопасности Сербии после того, как в сети появилось видео, на котором видно, как предполагаемый офицер российской службы военной разведки ГРУ передал деньги офицеру сербских вооруженных сил в отставке в Белграде в прошлом году.

Вучич назвал имя этого предполагаемого агента Кремля: по его словам, это был полковник Георгий Викторович Клебан, который прежде бы военным атташе в российском посольстве в Белграде. Имя сербского офицера, который на видео пересчитал деньги и передал сумку полковнику Клебану, не называется, и пока известны лишь его инициалы — ZK. Считается, что россиянин уже покинул Сербию.

Представители сербских разведывательных служб также сообщили, что полковник Клебан общался еще как минимум с тремя другими офицерами сербской армии. Офицеры ГРУ были связаны с попыткой государственного переворота, которая была предпринята в соседней Черногории в 2017 году.

Вучич сообщил, что он вызвал российского посла. «Сегодня я задал российскому послу только один вопрос, — сообщил он. — Я спросил его: зачем?» По словам Вучича, он надеется, что президент Путин ничего не знал об этой операции и что в дальнейшем Сербия укрепит потенциал своей разведки.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что этот инцидент никак не повлияет на «братские» отношения России и Сербии. Представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что это видео является «провокацией», призванной сорвать декабрьский визит Вучича в Москву.

Обвинение в проведении операции разведки прозвучало именно теперь, когда Сербия ожидает поставку российских самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов, несмотря на угрозу санкций со стороны США. Белград настаивает на том, что он сохраняет нейтралитет и не планирует вступать в НАТО, хотя он все же надеется вступить в Евросоюз.