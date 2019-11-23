Представитель Зеленского в Крыму: На полуострове нет поддержки «русского мира» 23.11.2019, 22:45

Счастливые крымчане – это картинка российской пропаганды.

"Русский мир" в оккупированном РФ Крыму не поддерживают. Такое мнение постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич выразил LB.ua в интервью, которое было опубликовано 22 ноября.

"Я убежден, что сегодня в Крыму нет поддержки "русского мира". Жители полуострова испытывают немалые нарушений своих прав, никто не может быть уверен, что завтра его не задержат по надуманным обвинениям. Существует проблема и ограничения ведения бизнеса, и низкого уровня медицинских услуг, и высоких цен на товары. Счастливые крымчане – это картинка российской пропаганды", – сказал он.