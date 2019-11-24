Когда бежать Ермошиной? 6 24.11.2019, 8:04

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Фото: vk.com/swabodka

Аргументы в пользу скорейшей смены власти в Беларуси.

После так называемых «выборов» белорусы предложили несколько креативных идей, как наказать фальсификаторов.

Например, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов выступил с предложением аннулировать всем участникам фаль-сификаций шенгенские визы и не выдавать новые.

Его идею поддержал и известный предприниматель и блогер Виктор Горбачев, который предложил создать всебелорусскую «базу фальсификаторов» и передавать данные о них в консульские учреждения западных стран, чтобы сделать из невъездными в ЕС.

Насколько реально наказать фальсификаторов и какая судьба ждет их в дальнейшем? На вопросы Charter97.org отвечает председатель юридической комиссии РП ОО «Белорусский Хельсинкский Комитет» Гарри Погоняйло.

- Фальсификация выборов юридически является преступлением. Можно ли на этом основании попытаться добиться признания тех, кто к этому причастен, персонами нон грата в западных странах?

- Могу сказать так: мы это уже проходили: «моральные» санкции, ограничивающие въезды, возможности учиться или жить на Западе. Поэтому технически это сделать возможно. Вопрос только в том — насколько это эффективно в смысле предотвращения дальнейших фальсификаций?

Вы знаете, в комиссиях участвовало около 62-64 тысяч человек. Поэтому возникает закономер-ный вопрос: кто будет отслеживать, поедет отовариваться в «Акрополис» тот или иной чинов-ник или не поедет?

Поэтому эти наскоки на участковые комиссии проблему в корне не решат. Выход здесь один: надо менять власть в стране. Тогда можно говорить о наказании и виновных в фальсификациях.

- Как сделать, чтобы в итоге виновные понесли наказание?

- Есть риск, что, пока власть поменяется, могут истечь сроки давности для привлечения винов-ных. Кроме того, их виновность еще надо в законном порядке доказать — и только потом мож-но вести речь о судебном разбирательстве и о уголовном наказании.

При нынешней власти такие попытки делались неоднократно. Ни одного уголовного дела воз-буждено не было. И не будет, потому что эта власть, на то она и такая нелегитимная, отняла у людей саму возможность избирать. Выборов в стране нет.

Как я уже говорил: надо менять власть. И делать это без проволочек, чтобы, когда власть поме-няется, не истекли сроки давности, иначе все это может оказаться пустыми разговорами.

- Не хочется думать о том, что наблюдатели на участках фиксировали все эти нарушения зря…

- В любом случае протоколы нарушений, составленные наблюдателями на участках, сыграют свою роль — для истории, для того чтобы иметь доказательства того, что власть была поганая, что власть фальсифицировала, что власть отняла такую демократическую процедуру, как выборы. Наконец, для того чтобы менять эту власть цивилизованным путем.

Они и сегодня служат именно для того, чтобы доказывать всем — и этим властям, и междуна-родным институтам — что выборов в Беларуси нет.

Но когда речь идет о возможных актах ответственности, то многое зависит от того, когда к вла-сти в Беларуси придет демократическое правительство — чтобы не истек срок давности зафиксированных нарушений.

Другое дело, что без учета срока давности применяется такой способ наказания, как люстрация: остранение от должностей тех, кто оказался виновным перед обществом за те безобразия, которые творились при авторитарном режиме — за насилие, за незаконные судебные приговоры, за те же фальсификации избирательного процесса. Вот за это, да, можно понести ответственность, если практика люстрации будет применена новым демократическим правительством.

- На днях «боливийская Ермошина» Мария Эухения Чоке пыталась бежать из страны, переодевших мужчиной. Какая, по вашему мнению, судьба ждет белорусских фальсифи-каторов выборов — начиная от самых главных?

- Думаю, что Ермошина хочет провести ближайшие президентские выборы и уйти тихонечко на пенсию. А уж как оно получится и куда она «уйдет», зависит от многих факторов.

Она надеется вот на что: доживать тихонечко свое на пенсии, а уж когда встанет вопрос о при-влечении ее к ответсвенности, чтобы к этому времени сроки давности для нее могли истечь. Поэтому, чтобы привлечь Ермошину к ответсвенности, власть в стране должна поменяться быстро, иначе такая постановка вопроса может утратить смысл.

Понимаете, то, что происходит в Боливии – это дело свежее. В Боливии как раз, даже при таком относительно «вегетарианском» режиме, при такой, по сравнению с нами, относительной демо-кратии, люди встали и сказали: «Нет! Есть решение Конституционного суда, о том, что Эво Моралес не имеет права баллотироваться на следующий срок».

Он же, вопреки решению Конституционного суда, все-таки двинулся на выборы и посчитал себя «избранным» президентом. После этого все и произошло. Понимаете?

У нас такая возможность — отстранить от власти «президента» и вывести на чистую воду его фальсификаторов — появилась в 2004 году (это если проводить параллели с Боливией). Тогда, в 2004 году, Лукашенко пошел на очередной республиканский «референдум», по которому было понятно, что будут убраны из Конституции статьи, ограничивающие его полномочия двумя сроками.

Вот тогда и надо было организовать дело так, чтобы те «выборы» и сам «референдум» не со-стоялись. Если бы людям толково объясняли, что они консервируют этот режим на долгие и долгие годы, что они не будут видеть просвета, что им придется убегать из этой страны, что придется расхлебывать не только им, но и их детям то, думаю, многие бы одумались и вели бы себя совершенно иначе.

Если бы тогда сконцентрировать свои силы на недопущении «референдума» 2004 года, то си-туация у нас давно бы пошла по боливийскому сценарию. И если бы Лукашенко, решил, вопре-ки Конституции, выдвинуться на очередной срок, то народ бы тогда мог сказать: «Нет, ты нарушаешь Конституцию, мы не можем этого допустить». Это был бы классический боливий-ский сценарий для Лукашенко и Ермошиной.

Но, как говориться, это события прошлых лет. А оппозиции надо извлечь из них уроки, чтобы не допускать ошибок в будущем.