В Беларуси снова подорожало автомобильное топливо 2 24.11.2019, 8:08

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Цены выросли и на дизель, и на бензин.

С 24 ноября в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличились на 1 копейку, пишет tut.by.

— С учетом роста на 10 процентов цены нефти, приобретаемой белорусскими НПЗ в ноябре текущего года по отношению к октябрю, в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение сырья стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 24 ноября 2019 года увеличивается на 1 копейку, — проинформировали в «Белнефтехиме».

С 24 ноября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1 рубль 59 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 69 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 91 копейку, ДТ — 1 рубль 69 копеек.

Это двадцать третье изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 29 сентября: все виды автомобильного топлива подорожали на 1 копейку. Тогда в «Белнефтехиме» рассказали, что за сентябрь 2019 года средняя котировка нефти по оценке составила 63 доллара США за баррель и увеличилась к августу текущего года на 6,6%. С учетом роста котировок нефти и изменения курса национальной валюты для белорусских НПЗ цена нефти выросла на 7%.