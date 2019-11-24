The Insider: Как и зачем восемь сотрудников ГРУ пытались отравить «Новичком» болгарского бизнесмена 24.11.2019, 8:18

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Емельян Гебрев

Фото: RFE/RL

Стали известны имена и подробности.

The Insider и Bellingcat уже писали о причастности сотрудников ГРУ к отравлению нервно-паралитическим веществом болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева (а также его сына и коллеги). В новом расследовании, проведенном совместно с Der Spiegel, нам удалось установить настоящие и оперативные имена всех ГРУшников, участвовавших в этой операции, а также узнать обстоятельства и возможные мотивы покушения, пишет The Insider.

Днем 28 апреля 2015 года Емельян Гебрев почувствовал зуд в глазах. Зрение стало подводить его, и будто на экране старого телевизора он стал видеть перед собой яркие цветные полоски. Через несколько минут он потерял сознание. К счастью, вокруг было много людей — все это происходило в разгар приема, который Гебрев организовал для своих партнеров. Предпринима-теля немедленно госпитализировали. Примерно в то же время те же симптомы почувствовал его сын, находящийся в другой части города, а также директор компании Гебрева, который то-же находился далеко. Единственное, что объединяло всех троих, — утром они были в своем офисе, находившемся в здании отеля «Орбита» в Софии.

Позже (уже в 2019 году) следователи идентифицировали на записях видеокамер, установленных на парковке отеля, офицера ГРУ Дениса Сергеева (оперативное имя — Сергей Фе-дотов). Того самого Сергеева, который прибыл в Британию вместе с «Бошировым» и «Пет-ровым» в день отравления Скрипалей. А лаборатория Хельсинского университета, специализи-рующаяся на химическом оружии, смогла обнаружить в организме Гебрева следы двух органо-фосфатов, которые свидетельствовали о том, что предпринимателя пытались убить нервно-паралитическим веществом, относящимся к семье «Новичка». Вопросы о том, кто стоял за по-кушением, отпали сами собой. Однако, как удалось выяснить The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, Сергеев был не единственным исполнителем — всего в операции, судя по всему, при-нимало участие не менее семи сотрудников ГРУ.

Омерзительная восьмерка

Группа отравителей, судя по имеющимся данным из базы перелетов, приезжала в Болгарию трижды. Первый раз (то ли это была первая попытка, то ли подготовка) — в феврале 2015 года. Сначала прибыла троица в составе: Сергея Федотова (реальное имя — Денис Сергеев), Сергея Павлова (Сергей Лютенко) и Георгия Горшкова (Петр Борисов). Они пробыли в Болгарии неделю — с 15 по 22 февраля, сразу после чего их сменила троица в соста-ве: Ивана Лебедева (Иван Терентьев), Николая Кононихина (Николай Ежов), Алексея Никитина (Алексей Калинин). Они также пробыли около недели (с 26 февраля по 8 марта). Им на смену прибыл Владимир Попов (Владимир Моисеев), известный по своему участию в неудачной попытке переворота в Черногории. Он пробыл в Болгарии еще 5 дней — с 6 по 11 марта.

Второй раз группа приезжала уже во время отравления. Федотов, Павлов и Горшков прибыли 24 апреля и улетели, собственно, в день покушения — 28-го.

Третий раз Федотов прилетел в компании с Данилом Степановым (Данилом Капрало-вым) 23 мая. Они провели в Болгарии еще неделю, причем в последние два дня к ним при-соединился еще Горшков. Совпадение это или нет, но в мае Гебреву снова стало хуже, он опять попал в госпиталь. Любопытная деталь — Данил Капралов помимо ГРУшной подготовки также имел квалификацию врача (что роднит его с Александром Петровым (Мишкиным), од-ним из отравителей в Солсбери).

Как идентифицировали отравителей

Ранее мы уже отмечали, что сотрудники ГРУ (и других спецслужб, работающих за рубежом) каждые несколько лет выпускают загранпаспорта сериями, где номера идут последовательно один за другим. Поэтому, определив загранпаспорт одного из сотрудников, несложно выловить похожие номера среди, например, его попутчиков. Реальные же имена можно без труда уста-навливать в связи с тем, что великие конспираторы из ГРУ в большинстве случаев оставляли для своих личностей прикрытия тот же год и дату рождения, после чего их было относительно несложно обнаружить в российских базах данных.

Надо отдать должное конспираторам — поняв, после последних расследований The Insider и Bellingcat, как легко они находятся в самых доступных российских базах данных, сотрудники ГРУ предприняли активные меры по укреплению своей конспирации и стали заменять фотогра-фии и некоторые другие данные в паспортных файлах своих личностей прикрытия. Но лучше бы они этого не делали, потому что в результате в мужских паспортных файлах оказались жен-ские фотографии и, например, паспортная история совсем других людей, впопыхах вставленная в файл, что лишь помогает лишний раз убедиться, что файл этот шпионский.

Сопоставляя имеющиеся фотографии в российских базах данных (те, что еще не успели заме-нить) с фотографиями, которые ГРУшники делали при подаче на шенгенскую визу, в некоторых случаях можно убедиться, что под реальным именем и именем прикрытия действительно скры-вается одно и то же лицо. Вот, например, две фотографии — на одной из них Николай Конони-хин (родился 01.01.1978), а на другой — Николай Ежов (родился 01.01.1978). Бывают же такие совпадения!

А на этих фотографиях изображены Сергей Лютенко (родился 09.12.1981) и Сергей Павлов (ро-дился 09.12.1981). Совершенно разные, казалось бы, люди, а выглядят так, что не отличит и родная мать.

А это Данил Степанов (родился 23.03.1983) и Данил Капралов (родился 23.03.1983). Еще одно невероятное совпадение.

Лицо Сергеева (Федотова) было известно из более ранних публикаций, но шенгенская фотогра-фия лучше по качеству изображения и потому служит дополнительным подтверждением.

Почему отравили Гебрева

Причину отравления Гебрева еще предстоит установить следствию, пока она точно не ясна да-же для самой жертвы. Компания Гебрева занимается экспортом вооружений, но не в таких мас-штабах, чтобы это могло стать большой проблемой для Кремля. Скажем, Гебрев действительно поставлял вооружения Грузии во время войны 2008 года, но, по словам самого Гебрева, его оружие составляло не более 10% от болгарских поставок этой стране. Он также утверждает, что ни прямо, ни косвенно не поставлял оружие в Украину после начала конфликта с Россией в 2014 году.

По одной из версий, Гебрев стал мишенью ГРУ в результате провокации, заставившей Кремль подумать, что он продавал оружие американским союзникам в Сирии. В 2015 году ряд болгар-ских производителей вооружений конкурировали за американские контракты на поставку ору-жия сирийским повстанцам. Гебрев утверждает, что его компания Emco в этом не участвовала, так как его основные клиенты — Индия и страны Северной Африки — требовали больших по-ставок и все ресурсы уходили на то, чтобы выполнить обязательства перед ними. И вот, за день до отравления (27 апреля) МИД Болгарии опубликовал заявку от лица Emco на поставку оружия в Азербайджан (предположительно предназначенного для Сирии). Гебрев утверждает, что эта заявка — подделка, автором которой был его конкурент (он считает, что знает, кто это, но отка-зывается называть). Гебрев полагает, что у конкурента хорошо налажены связи с Кремлем — таким образом он хотел устранить Гебрева, подсунув Москве фальшивку.

Мы изучили переписку между болгарским МИДом и посольством Азербайджана и обнаружили, что Emco изначально значилась как компания, которая должна произвести поставку 5 мая. Но уже в следующем письме название компании исправлено на других поставщиков — Transmobile и Alguns.

Проблема только в том, что ГРУ начало готовить операцию еще в феврале, то есть подделка не могла сама по себе стать причиной покушения. Если инцидент с поддельной заявкой вообще связан с отравлением, это значит, что либо подделка была лишь одной из множества провока-ций конкурентов, либо, наоборот, ГРУ само и подделало документ, чтобы обосновать покуше-ние (в последнем случае реальный мотив покушения остается открытым).