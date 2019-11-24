Фотофакт: «Европейская Беларусь» на втором шествии в честь Калиновского в Вильнюсе 24.11.2019, 8:25

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Фото: «Наша Ніва»

Торжественный марш начался от Острой Брамы.

Вчера в Вильнюсе прошло еще одно массовое шествие белорусов в память о национальном герое Кастусе Калиновском.

В церкви рядом с Острой Брамой состоялась греко-католическая (униатская) литургия на белорусском языке. Также прошло памятное мероприятие «Мистерия», в ходе которой историк Язэп Янушкевич рассказал о каждом из повстанцев, которые похоронены на кладбище Росы. В 18 часов состоялась «Повстанческая цепь», от Острой Брамы двинувшаяся шествием к кладбищу Росы.

Активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» массово приняли участие во втором шествии в честь Калиновского в Вильнюсе.

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»