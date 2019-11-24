Сенат Боливии одобрил проведение новых выборов в стране 24.11.2019, 8:31

ФОто: @SenadoBolivia / Twitter

Законопроект принят единогласно.

Сенат Боливии одобрил законопроект, предусматривающий созыв новых всеобщих выборов.

Об этом сообщает пресс-служба сената в Twitter, передает nv.ua.

Речь идет о законопроекте Об исключительном и переходном режиме для проведения всеобщих выборов.

В сообщении сказано, что документ принят единогласно, теперь он направляется в палату депутатов, а затем на подпись президенту.

🔴#Urgente

El pleno de la Cámara de @SenadoBolivia aprueba por unanimidad en sus estaciones en grande y detalle, el Proyecto de Ley de "Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales" y lo remite a @Diputados_Bol, para su tratamiento.

RA pic.twitter.com/Rluy2QwOa3 — Senado de Bolivia (@SenadoBolivia) November 23, 2019

Ранее временный президент Боливии Жанин Аньес призвала парламент страны принять закон, который позволит провести новые президентские выборы.

Напомним, в конце октября после президентских выборов в Боливии начались массовые акции протеста.

Поводом для них стало то, что Высший избирательный суд страны, который выполняет функции избирательной комиссии, объявил, что после подсчета 99,9% голосов побеждает действующий глава государства Эво Моралес.

После этого в Евросоюзе заявили о необходимости провести второй тур, чтобы восстановить доверие и обеспечить соблюдение демократического выбора. К этому призыву присоединились также США и страны Латинской Америки.

В свою очередь Моралес заявил, что за протестами стоят «недовольные правые силы», которые пользуются международной поддержкой.

Когда же к протестам присоединились полицейские, Моралес согласился объявить досрочные президентские выборы, а также объявил о сложении полномочий президента и, получив политическое убежище в Мексике, оставил Боливию.

После этого второй заместитель председателя Палаты сенаторов Боливии Жанин Аньес, которая представляла оппозиционные силы, провозгласила себя главой государства на переходный период.

Позже Многонациональный конституционный суд страны подтвердил законность перехода к ней президентских полномочий.