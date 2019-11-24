Лукашенко: Перестаньте нанимать на работу сыновей, родственников и любовниц 9 24.11.2019, 8:58

4,002

Странное заявление диктатора.

Лукашенко 22 ноября провел совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса Витебской области, сообщает пресс-служба правителя.

Одно из требований диктатора касалось создания «условий», чтобы привлекать на работу профессионалов. «Они же силой не пойдут, - сказал Лукашенко. - Вы с ними договоритесь. А договоритесь, если им хорошо заплатите, за зарплату. Где-то, может, и квартиру дать. Специалистам надо платить. Специалисты во всем мире очень дорого стоят. Найдите не родственников, не сыновей, не любовниц, не любовников, а хороших специалистов и направьте туда».

Заявление диктатора выглядит довольно странным, учитывая, что, как минимум, его старший сын Виктор возглавляет Совбез при Лукашенко, а недавно стал также первым «вице-президентом» НОК.