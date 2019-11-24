Учитель из Минска красиво поставил на место «депутата» Марзалюка 8 24.11.2019, 9:27

3,875

Виктор Малыщиц

«Дядя Игорь» не там ищет любителей жаргона и фальсификаторов.

Известный минский учитель, астроном и фотограф Виктор Малыщиц в своем Facebook опубликовал ответ «депутату» Игорю Марзалюку, который заявил о подготовке судебных исков к СМИ и рядовым комментаторам. «Депутат» намерен «быть первопроходцем» в судебном преследовании тех, кто допускает переход на личности в интернете в отношении «народных избранников».

«Вот этот няшный дяденька со слезинкой в уголке глаза пообещал подать в суд на всех, кто «употребляет блатной жаргон, плюет в человека, пишет подлости о семье, использует геббельсовские методики расчеловечивания», «за каждое оскорбление, за каждую фальсификацию». Дядя Игорь, то, что ваших доверенных лиц назвали «лысыми мужиками» — это еще не подсудное дело, — пишет Виктор Малыщиц. — А все то, что вы перечислили, можно было услышать, например, позавчера здесь: «Отверните головы и повыворачивайте руки тем, кто…» И блатной фени в этих речах всегда целый вагон. Боюсь, у вас животик лопнет в суд на такое подавать», — написал Виктор Малыщиц.