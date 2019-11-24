Вильня-2019 — это национальный эпос 24.11.2019, 9:45

Человек, который спустя годы скажет, что был на прощании с Калиновским, будет почти героем.

Об этом в «Фейсбуке» написал белорусский историк и литератор Всеволод Стебурако:

Фото: «Наша Ніва»

«Вильня 22 ноября 2019-го - это как Хадж. Доехали немногие. Но тем больший респект тем, кто смог. Это то, воспоминания и рассказы о чем будут все более ценными с каждым истекшим годом.

Это то, что можно рассказывать в дружеской беседе и детям на уроках. Это национальный эпос. Человек, который в 2063-м скажет, «я был в Вильне 2019-го» будет почти героем.

Им надо будет пройти отдельной колонной, как ветеранам.

Не думаю, что мне придется. Но та минута, когда мы остановились под Острой Брамой, останется со мной до конца».