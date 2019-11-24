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Вильня-2019 — это национальный эпос

  • 24.11.2019, 9:45
Вильня-2019 — это национальный эпос

Человек, который спустя годы скажет, что был на прощании с Калиновским, будет почти героем.

Об этом в «Фейсбуке» написал белорусский историк и литератор Всеволод Стебурако:

Фото: «Наша Ніва»

«Вильня 22 ноября 2019-го - это как Хадж. Доехали немногие. Но тем больший респект тем, кто смог. Это то, воспоминания и рассказы о чем будут все более ценными с каждым истекшим годом.

Это то, что можно рассказывать в дружеской беседе и детям на уроках. Это национальный эпос. Человек, который в 2063-м скажет, «я был в Вильне 2019-го» будет почти героем.

Им надо будет пройти отдельной колонной, как ветеранам.

Не думаю, что мне придется. Но та минута, когда мы остановились под Острой Брамой, останется со мной до конца».

Фото: «Наша Ніва»

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