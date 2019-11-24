«Это был не суицид!»: близкие солдата-пограничника не верят властям 1 24.11.2019, 9:53

1,016

В официальной версии гибели военного слишком много нестыковок.

Следственный комитет выясняет причины смерти военнослужащего срочной службы в Мозырском пограничном отряде. Согласно официальному сообщению Государственного пограничного комитета, 19-летний ефрейтор застрелился, передает «Радыё Свабода». Его тело обнаружили 20 ноября около 2:00.

Близкие Руслана не верят в суицид. «Не было у него причин убивать себя!», — уверена Ирина, тетя погибшего пограничника.

Официально: имел положительные характеристики, хотел остаться на контракт

Пограничный комитет на утро после гибели Руслана сообщил: житель Мозыря попал на срочную службу в прошлогодний призыв, в ноябре 2018 года. По службе характеризовался положительно. Имел благодарность за инициативу и усилия от командования, за «решительные действия в выявлении и задержании нарушителя границы, а также высокие показатели в службе за третий квартал 2019 года».

В ноябре Руслан был в отпуске, проводил его дома, в Мозыре. Утверждается, что после срочной службы он собирался оставаться служить по контракту.

«Представители части путаются в показаниях»

Ирина рассказала, что в отпуске Руслан был до 3 ноября. Дедушка отвез его в Прудок (деревню под Мозырем, где дислоцируются пограничники).

«Парень был в хорошем настроении. 18 ноября, за два дня до смерти, он звонил бабушке, говорил, что у него все хорошо, что у него выходной, а завтра идет в наряд. То есть в понедельник у Руслана все было хорошо, а в ночь со вторника на среду такое случилось», — обращает внимание жительница Мозыря.

Ирина утверждает, что у представителя воинской части, который опрашивал родственников, было несколько разных версий.

«Родственникам он говорил разное. Одним — что выстрел был в лоб и щеку. Вторым — в подбородок. Матери сказали, что выстрел был только в лоб. Сначала говорили, что Руслан был на заставе вдвоем с другим солдатом, потом — что они даже не дошли до заставы, потом — что их там было много, в том числе были и офицеры», — говорит тетя Руслана.

«Не нуждался в деньгах, не имел проблем с девушкой — у него ее попросту не было!»

Ирина не верит в версии самоубийства парня, озвученные в том числе и представителями части. Например — нехватка денег, проблемы с девушкой или с родителями.

Нехватка денег?

«Руслан не имел нужду в деньгах. У него до сих пор на солдатской карточке лежат те деньги, с которыми он пришел в отпуск. У него есть счет в банке. Перед армией он работал, заработал деньги и положил себе на счет. Собирался после службы купить себе что-нибудь. У него было более 870 рублей на счету. Получается, ребенок себе на памятник заработал», — плачет Ирина.

Девушка бросила?

«Он абсолютно ни с кем не встречался», — уверена Ирина. Двоюродная сестра Руслана также подтверждает: у него не было девушки.

«Мы с детства росли вместе, он был очень добрым. У него не было девушки. У него в семье все было хорошо. Он никак не мог застрелиться — у него не было оснований для этого. Тем более если командиры говорили, что он не один был в наряде — как он мог это сделать?», — говорит двоюродная сестра Виктория.

Компьютерные игры?

«Нам даже такую версию озвучивали представители части. Это абсолютная чушь. Парень пришел в отпуск на десять дней, и все это время ездил по родственникам! А если он два дня и посидел в компьютере, поиграл — то что?»- говорит Ирина.

Не ладил с родителями?

«В армии просто ищут оправдания самоубийству. Спрашивают: почему его родители развелись? Почему он до армии жил у бабушки? — Да потому, что к учебе ему ближе было! Да, он с отчимом не нашел общего языка. Но разве это может быть поводом убивать себя?»- задает вопросы тетя Руслана.

Был неадекватен?

«Может, они хотят сделать из него неадекватного? Тогда почему его призвали в армию? Если с ним что-то случилось во время службы — то опять же, вопрос к командирам. Согласно одной из версий представителя части, когда Руслан заступал в наряд, у него сильно дрожали руки, до такой степени, что он не мог перезарядить автомат. Если это было так — то почему его выпустили в наряд?»- у Ирины больше вопросов, чем ответов.

Руслан служил поваром, часто оставался на кухне один. «У него было столько вариантов для самоубийства. В отпуске мог прыгнуть с 9 этажа. То почему он сделал это на заставе?», — рассуждает тетка.

Руслан собирался остаться служить по контракту. Он говорил об этом дедушке — что нужно сделать два снимка для документов. Дома парень говорил: ай, сколько там осталось служить — до весны.

«От выстрела был бы ожог лица. Но лицо у него чистое ... »

Ирина говорит, что родственники уверены, что это убийство.

«Даже если бы он сам в себя стрелял — не было бы ни бровей, ничего, ожог лица был бы. А лицо у него был чистое.

В морге его загримировали. Но потом мы увидели, что все лицо и лоб были синие.

Представитель части нам говорил, что у него вся рука обожжена от выстрела. Мы на кладбище открыли ему руки — у него были чистые ладони. И только на указательном пальце правой руки были три черные пятнышки. Руслан не был левшой, а выстрел был якобы в левую сторону.

У него оторвана часть носа слева и поврежден лоб так, как будто чем-то прошлись вкось. Но следов выстрела не видно! — Только рваные раны», — говорит Ирина.

22 ноября родственников Руслана опросили в следственном комитете.