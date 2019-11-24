Брестское «Динамо» — фактический чемпион? 24.11.2019, 10:04

Расклады высшей лиги за два тура до финиша.

Брестское "Динамо" — фактический чемпион? А как дела в "подвале"? Расклады высшей лиги за два тура до финиша

Издание pressball.by проанализировало ситуацию в футбольном чемпионате Беларуси.

"ЗОЛОТАЯ ГОНКА"

"Динамо" Брест — 69 очков

БАТЭ — 64 очка

"Да нет никакой гонки!" — скажете вы. И будете во многом правы. Между лидерами таблицы пять очков за два тура до конца. И в благоприятные перспективы борисовчан верят только самые преданные болельщики БАТЭ. Ну, или самые ярые противники брестчан. Но вера есть вера, а мы о фактах. Действительно, "Динамо" однажды уже не смогло оформить чемпионство досрочно, оступилось в игре с "Ислочью". Но то была "Ислочь", по общему мнению, привлекательная и дерзкая команда, ко всему еще и имеющая виды на четвертое место, Кубок и Лигу Европы. Завтра же в Бресте визитер несколько другого уровня.

Да, "Витебск" в прошлом туре чуть не огорчил БАТЭ и чуть не короновал "Динамо" в автобусе. Но чуть — оставим за скобками. У оптимистичной дружины Сергея Ясинского лишь одна победа и лишь четыре очка в последних пяти матчах. Не скажешь, что у северян больше нет турнирных задач — третье с конца место, которое пророчит переходные матчи, все еще возможно. Но это скорее теоретическая вероятность. Такая же теоретическая, как и перспективы "Витебска" на берегах Буга. Рационально это, или нет. И пусть у Бреста проблемы со средней зоной, где сразу трое игроков основного состава будут смотреть матч с трибун. Способен ли этот факт радикально облегчить гостям жизнь? Тоже вряд ли.

Тем пуще не верится в эти перспективы "Витебска" — "Динамо" сыграет при родном аншлаге. Шампанское уже готово, все остальное необходимое для празднования — наверняка тоже. Не везти же это все в Минск в последнем туре, правда? Так что здесь вопрос не только чести, но и практичности. Ладно, это уже неудачный юмор.

Но не победой единой Брест будет завтра жив и коронован. Есть и другой вариант — БАТЭ ведь запросто может не выиграть в "белорусском класико". Да, в любой другой день этот матч был бы центральным у всего тура, и взгляды большинства болельщиков и специалистов были бы направлены на "Борисов-Арену". Но в этот раз придется развивать косоглазие. Но дело не в этом. У БАТЭ слишком узкое пространство для маневра. Настолько узкое, что и "Джили" трудно проехать. Борисовчанам нужна только победа над минским "Динамо". И не победа Бреста. Лишь в этом случае действующие чемпионы останутся пока еще действующими. Про Брест — выше. А что у Борисова? Очередной матч после международной паузы — такие всегда даются БАТЭ с трудом. Неважная форма — хотя у кого она "важная" в концовке-то сезона? А в соперниках — "Динамо", которое вновь обрело своего тренера-мотиватора. Данило давече отмечал, что минчане с Гуренко и без — две разные команды. В Печах они будут с Гуренко, еще одна проблема для хозяев. Это все лирика, однако. Кто верит все еще верит в чемпионскую интригу — поднимите руки!

Матчи БАТЭ и минского "Динамо" априори носят статус принципиальных. И не слишком важно, на какой стадии сезона и в каких условиях они проводятся. Другой вопрос — ожидать ли града забитых мячей? Борисовчанам нужно рисковать, ибо любая потеря очков означает мгновенную утрату титула. Минчане же чувствуют себя более-менее комфортно на четвертой позиции, что позволяет играть с оглядкой на стиль соперника. Или нет? В любом случае, компания "Париматч" предлагает коэффициент 3,85 на то, что минчане не проиграют при ТМ 2,5. А учитывая, что БАТЭ в последних пяти матчах не пропускал лишь однажды, можно предположить и гол "Динамо" с коэффициентом 1,71.