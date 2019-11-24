Брестское «Динамо» — фактический чемпион?
- 24.11.2019, 10:04
Расклады высшей лиги за два тура до финиша.
Брестское "Динамо" — фактический чемпион? А как дела в "подвале"? Расклады высшей лиги за два тура до финиша
Издание pressball.by проанализировало ситуацию в футбольном чемпионате Беларуси.
"ЗОЛОТАЯ ГОНКА"
"Динамо" Брест — 69 очков
БАТЭ — 64 очка
"Да нет никакой гонки!" — скажете вы. И будете во многом правы. Между лидерами таблицы пять очков за два тура до конца. И в благоприятные перспективы борисовчан верят только самые преданные болельщики БАТЭ. Ну, или самые ярые противники брестчан. Но вера есть вера, а мы о фактах. Действительно, "Динамо" однажды уже не смогло оформить чемпионство досрочно, оступилось в игре с "Ислочью". Но то была "Ислочь", по общему мнению, привлекательная и дерзкая команда, ко всему еще и имеющая виды на четвертое место, Кубок и Лигу Европы. Завтра же в Бресте визитер несколько другого уровня.
Да, "Витебск" в прошлом туре чуть не огорчил БАТЭ и чуть не короновал "Динамо" в автобусе. Но чуть — оставим за скобками. У оптимистичной дружины Сергея Ясинского лишь одна победа и лишь четыре очка в последних пяти матчах. Не скажешь, что у северян больше нет турнирных задач — третье с конца место, которое пророчит переходные матчи, все еще возможно. Но это скорее теоретическая вероятность. Такая же теоретическая, как и перспективы "Витебска" на берегах Буга. Рационально это, или нет. И пусть у Бреста проблемы со средней зоной, где сразу трое игроков основного состава будут смотреть матч с трибун. Способен ли этот факт радикально облегчить гостям жизнь? Тоже вряд ли.
Тем пуще не верится в эти перспективы "Витебска" — "Динамо" сыграет при родном аншлаге. Шампанское уже готово, все остальное необходимое для празднования — наверняка тоже. Не везти же это все в Минск в последнем туре, правда? Так что здесь вопрос не только чести, но и практичности. Ладно, это уже неудачный юмор.
Но не победой единой Брест будет завтра жив и коронован. Есть и другой вариант — БАТЭ ведь запросто может не выиграть в "белорусском класико". Да, в любой другой день этот матч был бы центральным у всего тура, и взгляды большинства болельщиков и специалистов были бы направлены на "Борисов-Арену". Но в этот раз придется развивать косоглазие. Но дело не в этом. У БАТЭ слишком узкое пространство для маневра. Настолько узкое, что и "Джили" трудно проехать. Борисовчанам нужна только победа над минским "Динамо". И не победа Бреста. Лишь в этом случае действующие чемпионы останутся пока еще действующими. Про Брест — выше. А что у Борисова? Очередной матч после международной паузы — такие всегда даются БАТЭ с трудом. Неважная форма — хотя у кого она "важная" в концовке-то сезона? А в соперниках — "Динамо", которое вновь обрело своего тренера-мотиватора. Данило давече отмечал, что минчане с Гуренко и без — две разные команды. В Печах они будут с Гуренко, еще одна проблема для хозяев. Это все лирика, однако. Кто верит все еще верит в чемпионскую интригу — поднимите руки!
Матчи БАТЭ и минского "Динамо" априори носят статус принципиальных. И не слишком важно, на какой стадии сезона и в каких условиях они проводятся. Другой вопрос — ожидать ли града забитых мячей? Борисовчанам нужно рисковать, ибо любая потеря очков означает мгновенную утрату титула. Минчане же чувствуют себя более-менее комфортно на четвертой позиции, что позволяет играть с оглядкой на стиль соперника. Или нет? В любом случае, компания "Париматч" предлагает коэффициент 3,85 на то, что минчане не проиграют при ТМ 2,5. А учитывая, что БАТЭ в последних пяти матчах не пропускал лишь однажды, можно предположить и гол "Динамо" с коэффициентом 1,71.
БАТЭ — 64 очка "Шахтер" — 62 очка Эту борьбу "гонкой" можно назвать только с большой долей условности. Поэтому о ней — в двух предложениях. Есть мнение, что серебро или бронза — для БАТЭ и "Шахтера" все едино. Борисовчане смотрят только вверх, а горняки доигрывают сезон ради своих болельщиков. А еще — чтобы доказать новому тренеру свою профпригодность в свете подписной кампании. У БАТЭ впереди столичное "Динамо" и жодинское "Торпедо". У "Шахтера" — "Минск" и "Городея". Номинально, горнякам может быть даже попроще. Тем более, если они сохранят запал, продемонстрированный в первом матче без Ташуева. Экий будет фокус — многолетний чемпион вне топ-2? ГОНКА ЗА ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО "Динамо" Минск — 50 очков "Ислочь" — 46 очков "Торпедо"-БелАЗ — 45 очков "Городея" — 44 очка Развязка битвы на "полуеврокубковое" место обещает быть любопытной. С одной стороны — все в руках у "Динамо". "Бело-голубым" достаточно дважды сыграть вничью — и "Ислочь" останется пятой даже при двух победах. Ведь в личных встречах преимущество на стороне команды Сергея Гуренко. С другой стороны — календарь у "волков" выглядит попроще. Есть разница — играть со "Славией" и "Минском", или сражаться с БАТЭ и брестским "Динамо"? Хотя брестчане в последнем туре могут подотпустить педаль газа. Хотя, динамовское дерби — всегда что-то горячее. "Торпедо" и "Городея" сохранили лишь теоретические шансы. Но раздражителями для впереди идущих будут. Что, конечно, нам только на руку. ГОНКА ЗА ВЫЖИВАНИЕ "Энергетик"-БГУ — 29 очков ("Неман" (г), "Дняпро" (д)) "Слуцк" — 28 (31) очков ("Торпедо" Мн (техн.), "Неман" (д)) "Дняпро" — 27 очков ("Торпедо"-БелАЗ (д), "Энергетик" (г)) "Гомель" — 23 (26) очка ("Городея" (г), "Торпедо" Мн (техн.)) Могут попасть в "стыки" "Минск" — 32 очка ("Шахтер" (д), "Ислочь" (г)) "Витебск" — 31 очко ("Динамо" Бр (г), "Славия" (д)) "Славия" — 31 очко ("Ислочь" (д), "Витебск" (г)) В "подвале" — настоящий простор для воображения. И разнообразных расчетов, предположений и гипотез. Покрыть все варианты можно только с помощью электронно-вычислительной машины. "Гомель" номинально — в самом невыгодном положении. Единственный матч — и тот с "Городеей", у которой три победы и лишь одно поражение в пяти последних матчах. Не самый удобный соперник. По сути, "рыси" могут вылететь уже завтра — если проиграют. Или если "Дняпро" отпразднует победу матче с жодинцами. Чего нельзя исключать — учитывая крайнюю нестабильность команды Пунтуса. И это лишь один из множества возможных сценариев. Куда больше их в сражении за право не попасть на 14-е место, а вместе с ним и в стыки с бронзовым призером первой лиги. Здесь номинально может оказаться даже "Минск", у которого в концовке самый сложный из всей компании результат. Но верится в это с трудом — есть претенденты куда реальнее. Кроме многострадального "Дняпра" — "Слуцк", у которого, однако, козырь в виде трех очков от минского "Торпедо". Может оказаться фестивальный "Энергетик" — но у него есть личная встреча с могилевчанами, то есть все исключительно в студенческих руках. У "Славии" и "Витебска" тоже личная встреча в последнем туре. В общем, все туманно, запутанно и непонятно. Или нет?
БАТЭ — 64 очка
"Шахтер" — 62 очка
Эту борьбу "гонкой" можно назвать только с большой долей условности. Поэтому о ней — в двух предложениях. Есть мнение, что серебро или бронза — для БАТЭ и "Шахтера" все едино. Борисовчане смотрят только вверх, а горняки доигрывают сезон ради своих болельщиков. А еще — чтобы доказать новому тренеру свою профпригодность в свете подписной кампании. У БАТЭ впереди столичное "Динамо" и жодинское "Торпедо". У "Шахтера" — "Минск" и "Городея". Номинально, горнякам может быть даже попроще. Тем более, если они сохранят запал, продемонстрированный в первом матче без Ташуева. Экий будет фокус — многолетний чемпион вне топ-2?
ГОНКА ЗА ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО
"Динамо" Минск — 50 очков
"Ислочь" — 46 очков
"Торпедо"-БелАЗ — 45 очков
"Городея" — 44 очка
Развязка битвы на "полуеврокубковое" место обещает быть любопытной. С одной стороны — все в руках у "Динамо". "Бело-голубым" достаточно дважды сыграть вничью — и "Ислочь" останется пятой даже при двух победах. Ведь в личных встречах преимущество на стороне команды Сергея Гуренко. С другой стороны — календарь у "волков" выглядит попроще. Есть разница — играть со "Славией" и "Минском", или сражаться с БАТЭ и брестским "Динамо"? Хотя брестчане в последнем туре могут подотпустить педаль газа. Хотя, динамовское дерби — всегда что-то горячее.
"Торпедо" и "Городея" сохранили лишь теоретические шансы. Но раздражителями для впереди идущих будут. Что, конечно, нам только на руку.
ГОНКА ЗА ВЫЖИВАНИЕ
"Энергетик"-БГУ — 29 очков ("Неман" (г), "Дняпро" (д))
"Слуцк" — 28 (31) очков ("Торпедо" Мн (техн.), "Неман" (д))
"Дняпро" — 27 очков ("Торпедо"-БелАЗ (д), "Энергетик" (г))
"Гомель" — 23 (26) очка ("Городея" (г), "Торпедо" Мн (техн.))
Могут попасть в "стыки"
"Минск" — 32 очка ("Шахтер" (д), "Ислочь" (г))
"Витебск" — 31 очко ("Динамо" Бр (г), "Славия" (д))
"Славия" — 31 очко ("Ислочь" (д), "Витебск" (г))
В "подвале" — настоящий простор для воображения. И разнообразных расчетов, предположений и гипотез. Покрыть все варианты можно только с помощью электронно-вычислительной машины. "Гомель" номинально — в самом невыгодном положении. Единственный матч — и тот с "Городеей", у которой три победы и лишь одно поражение в пяти последних матчах. Не самый удобный соперник. По сути, "рыси" могут вылететь уже завтра — если проиграют. Или если "Дняпро" отпразднует победу матче с жодинцами. Чего нельзя исключать — учитывая крайнюю нестабильность команды Пунтуса. И это лишь один из множества возможных сценариев.
Куда больше их в сражении за право не попасть на 14-е место, а вместе с ним и в стыки с бронзовым призером первой лиги. Здесь номинально может оказаться даже "Минск", у которого в концовке самый сложный из всей компании результат. Но верится в это с трудом — есть претенденты куда реальнее. Кроме многострадального "Дняпра" — "Слуцк", у которого, однако, козырь в виде трех очков от минского "Торпедо". Может оказаться фестивальный "Энергетик" — но у него есть личная встреча с могилевчанами, то есть все исключительно в студенческих руках. У "Славии" и "Витебска" тоже личная встреча в последнем туре. В общем, все туманно, запутанно и непонятно. Или нет?