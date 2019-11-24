СМИ: Палач из «ЧВК Вагнера» учит российских детей «патриотизму» 24.11.2019, 10:31

4,485

Стали известны новые подробности об участниках показательной казни сирийца.

Петербургское издание "Фонтанка" назвала имя второго участника убийства и род занятий первого из опознанных, Станислава Д., передает Настоящее Время.

Участника убийства журналисты "Фонтанки" называют Русланом из Брянска. На видео мужчина, похожий на Руслана, резал голову убитому сирийцу и снимал, как другой наемник сжигает подвешенное за ноги тело. Когда труп убитого загорелся, он воскликнул на камеру: "Джамбо!" и сделал рукой жест, оттопыривая первый палец и мизинец, – это знак наемников из фильма "Тайные солдаты Бенгази".

По информации "Фонтанки", Руслану 39 лет, он бывший военный. В 19-летнем возрасте участвовал в боевых действиях в Чечне, получил ранение, в 2001 году признан ветераном боевых действий. В Сирию в 2017 году улетел на борту сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines.

"Фонтанка" нашла друзей Руслана: они рассказали, что в Сирию тот летал только один раз, сейчас воспитывает молодежь в духе патриотизма. А сам Руслан признался журналистам, что работал волонтером в Детском доме юного творчества в Брянске, но о поездке в Сирию говорить отказался.

Личность Станислава Д. установила "Новая газета". На фотографии возле изуродованного тела его лицо видно лучше всего. На видео Станислав рубит саперной лопаткой руку мертвому сирийцу и снимает один из эпизодов расправы.

До поездки в Сирию, с августа 2012 года, Станислав Д. служил в полиции Ставропольского края. Из отдела МВД "Георгиевский" его уволили в декабре 2013 года за пьянство, но он опротестовал решение, а летом 2014 года бывший полицейский выиграл суд. На службе в органах Станислав восстанавливаться не стал.

На этом его следы в России обрываются, но появляются в Украине, на Донбассе. Этот человек есть в базе СБУ среди участников войны на Донбассе в составе "ЧВК Вагнер" – якобы он был стрелком автоматического гранатомета "Пламя", АГС-17.

НВ удалось выяснить, что из Сирии Станислав вернулся живым: он несколько раз получал автомобильные штрафы за превышение скорости в Белгородской, Московской и Воронежской областях. Эти штрафы не оплачены, последний выписан 7 ноября этого года.

Еще трое участников расправы до сих пор не опознаны.

На видео, впервые опубликованном в 2019 году, подробно показано, как жителя Сирии сперва забивают кувалдой до смерти, потом отрезают голову и руки, а в конце обезглавленное тело подвешивают на балке разрушенного ангара и поджигают.

На фоне расправы играет песня "Я русский спецназ", у одного из участников на рукаве есть шеврон со словами "Я тебе сделаю очень, очень больно". Участники убийства комментируют происходящее и собираются отправить фотографии своему командиру. "Новая газета" называет этих людей бойцами российской "частной военной компании Вагнера", которая в 2017 году вела бои за газовое месторождение в Сирии, журналисты опознали место расправы.